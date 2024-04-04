Выставка "ГОЛОСА" музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова: что говорят гости

Выставка впервые открыла мультимедийное пространство музея с артинсталляцией от GOGOLFEST и стремится проявить глубину и силу человеческих историй, осмыслить и отрефлексировать события войны благодаря эффекту присутствия, созданному артобъектами.

"С 2014 года музей "Голоса мирных" накопил более 100 тысяч живых историй. В Украине есть немало инициатив, фиксирующих события войны. Наша идея — создать площадку, на которой эти инициативы смогут разговаривать, искать общие ответы и объединять огромные массивы данных в системе", — рассказывает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Ахметова.

Открытие мультимедийного пространства в рамках выставки ГОЛОСЫ стало одним из первых общих шагов партнерства Музея «Голоса Мирных» и Музея истории города Киева. Это не сугубо выставочное, а живое, насыщенное пространство, создающее богатый эмоциональный опыт, оставляя глубокие впечатления и воспоминания. Вся экспозиция построена так, чтобы провести посетителя сквозь тьму к свету.

Ключевым элементом экспозиции является триптих из инсталляций, посвященных потере дома и вопросам "Что такое дом? Где он? Чем или кем он является?":

"Город" - это заброшенные, пустые дома, символизирующие украинские города, пострадавшие от войны;

"Столб разрушенной жизни" - это инсталляция, созданная из настоящих вещей, артефактов войны, принадлежащих конкретным людям.

"Стена из фигур "Мирные" - это фигуры с чемоданами на спинах, они символизируют людей, вынужденно выехавших из-за войны.

В "Столбе разрушенной жизни" и "Стене из фигур "Мирные" есть чемоданы с планшетами, с помощью которых можно услышать реальные истории людей - свидетелей войны, собранные музеем "Голоса мирных".

Влад Троицкий, основатель GOGOLFEST, известный театральный режиссер и автор идеи выставки ГОЛОСЫ, рассказал о ее целях:

"Музей сохраняет историю страны из первых уст. Выставка направлена на то, чтобы правду о зле, которое причиняет россия в Украине, видел и чувствовал мир. Она касается очень болезненной и болевой точки. Поэтому нужно быть одновременно деликатным, правдивым и бесстрашным, а это противоположные задачи. Каждый из нас ежедневно видит много документальных фиксаций реальности. Когда ты смотришь на фотографии — у тебя нет дистанции, ты видишь окно в мир. Задача искусства — раскрыть другие измерения этой реальности, показать ее сложность и многослойность".

О смыслах экспозиции рассказал Андрей Палатный, театральный куратор GOGOLFEST и линейный продюсер выставки:

"Как передать эмоции и чувства, возникающие при просмотре историй? Точнее всего, это сможет воплотить мультимедийная инсталляция, где видео, аудио и физические артобъекты создают единое пространство. Она раскрывает с одной стороны — трагедию войны, а с другой — силу воли и достоинства. людей, которые смогли себя сохранить, несмотря на ее ужасы, Уникальность проекта — в рассказе о «те, что происходит сейчас» Есть мнение, что после 10-го человека количество жертв становится статистикой. - это сверхзадача, которую мы поставили перед собой».

Саундинсталляцию с объемным пятиканальным звуком для выставки написала Яна Шлябанская — украинская композитор и саунд-художница:

"Я часами слушала видео и аудиозаписи голосов. Заметила, как люди, переживающие страшные вещи, находят что-то светлое, определенное сопротивление, чтобы продолжать свой путь... Это очень важная миссия — быть носителем украинской культуры, истории, историй о войне на своем месте. Внимание к Украине сейчас необходимо. В частности, и через музыку мы делаем проекты для того, чтобы сделать украинцев более видимыми в мире".

Актеры "Дах-трио" подготовили поэтически-музыкальную композицию для открытия выставки. Кроме того, в экспозиции есть видеоряд, который компилирует документальные кадры, анимацию, видеоарт, а также артефакты из архива музея.

Выставку посетили знаменитые украинцы. Среди них – Евгений Малолетка, всемирно известный фотокорреспондент, обладатель Пулитцеровской премии и соавтор фильма "20 дней в Мариуполе", получившего премию "Оскар" в марте 2024 года. Евгений поделился впечатлениями от выставки:

"Это хорошая экспозиция. Она передает настроение. Вся сцена с графикой сильно и красиво показывает реальность. Там хороший фокус — то есть все показано так, как было, ведь не все были в эпицентре событий и видели собственными глазами всю картину вживую. Надеюсь, что выставку удастся экспонировать за границей. Не каждый хочет видеть горе, которое переживает наша страна, но люди должны об этом знать. И перенесение этих событий в другую плоскость — это важная работа, которую проделали создатели выставки".

Одним из гостей экспозиции стал Павел Зибров, народный артист Украины. Известный певец посетил выставку с семьей и рассказал об увиденном:

"Муравьи были по коже все время. На полу — эффект пепла под ногами, дым, напряженные звуки, колеи, голоса людей. На экранах — видео, с которым ты полностью погружаешься в инсталляцию, которая, к сожалению, является нашей жизнью. Мы не могли сдержать слез, многие эмоции — отчаяние, жалость, несправедливость, ярость... Эту выставку нужно показывать во всех столицах Европы, всем иностранцам, чиновникам, тем, кто уже «устал», живет в другой реальности. , которую не переписать".

Своими эмоциями поделились и другие посетители экспозиции. Щемящий комментарий оставила Юлия Нестеряк из Киева.

"Ноги отказываются ступать по полу музейного пространства, напоминающего пепел — обугленные кусочки — как обломки чьих-то жизней — мирных, беззаботных, счастливых... Жизней, разрушенных в мгновение ока и сложенных в чемоданы... Каждый чемодан — Вселенная. Голоса, звуки доносятся, кажется из каждой щели небольшой задымленной комнаты, заполняют пространство отчаянием, печалью и одновременно надеждой — выжили!.. Живые!.. С обломками предыдущей жизни.С разрушенными корнями. — прервалась связь, или прервалась жизнь... И громкий уверенный раздающийся женский голос, покрывая все остальные звуки и голоса: "...Где не буду стоять - выстой!..." Так говорит Украина. И верой развеивается тоска. Выстоим. Победим".

"С одной стороны это то, в чем мы сейчас живем и привыкли к этому. С другой стороны, есть люди, которые переживают более страшные события, им еще сложнее. Я бы рекомендовала пойти на выставку людям, которые этого не видели. Это сильные эмоции, которые очень касаются... Нам нужно объединяться, помогать, отстаивать свою землю, свою семью", — рассказала киевлянка Инна, которая тоже посетила выставку.

Посетить выставку "ГОЛОСА" можно бесплатно до 26 апреля 2024 года в музее истории города Киева по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 7. Каждую субботу в 15:00 на выставке проводятся кураторские экскурсии.