Не "високосный". Как правильно называть 2024-й на украинском языке

Происхождение слова преступный

Ольга отметила, что так переводит слово "високосный" русско-украинский академический словарь 1924-33 гг. под редакцией Крымского и Ефремова. А в словаре редакции Гринченко 1907-1909 гг. "високосного" нет совсем, в отличие от "переступного".

"Как говорил профессор Пономарев, словарь Гринченко является мерилом украинскости слов. То есть в нем нет русизмов", - написала эксперт.

Слово "високосный" происходит от латинского bis sextus (потому что в 366 две шестерки), пришло из латыни в древнегреческий (βίσεξτος), из нее - в старославянский, затем - в украинский и далее исказилось (висекстос стало высоктос) из-за народноготимологического прилагательным "высокий", потому что год "высший" на один день. То есть с точки зрения грамотности оно ничем не лучше "охтобус" или "транвай".

Профессор Лариса Масенко для документального фильма "Соловей співає"когда-то рассказывала.

"В 20-е годы начали активно развиваться украинская лексикография и терминоведение, но было провозглашено "вредительство на языковом фронте", якобы украинские языковеды отрывали украинский язык от русского, и в дальнейшем была внедрена насильственная практика искусственного сближения украинского языка с русским. И это начало уже в 30-х годах очень активно. Если в русско-украинском словаре Крымского, Ефремова к слову "ворона" подается синонимический соответствие "гава", то уже в словаре 48-го года "гава" переходит на второе место, а в некоторых словарях вообще исчезает. Также у Крымского, Ефремова не было слова "корзина", было "кошик". Потом появляется только "корзина", как в русском языке", - говорила она.

"У западных славян тоже переступний: у чехов - преступный rok, у словаков - преступный rok, у поляков - rok przestępny. Но интересно то, что когда-то это слово было распространено и в восточных областях Украины, а не только в западных. Например, на Луганщине говорили переступний. В сербском и хорватском языках тоже prestupna/prijestupna godina (год). И в белорусском: пераступны год. Это слово во всех славянских языках происходит от праславянского stǫpаti (stǫpiti) "ступать; топтать; идти, ходить". Переступний,, потому что, вероятно, "переступает" другие годы, превосходя их по длине", - сообщила Ольга Васильева.