Эти ошибки совершают почти все. Какие слова в украинском языке не нужно писать с большой буквы

Украинский язык достаточно динамичен, поэтому часто меняется в соответствии с требованиями эпохи и новыми тенденциями. Те правила, которые были актуальны раньше, сегодня уже могут не действовать. В частности, в употреблении большой буквы произошло несколько изменений.

Какие слова не нужно писать с большой - читайте в материале Styler.

Запомните эти случаи

Всеукраинский, международный, национальный, государственный

Если словосочетание начинается с этого слова, то очень часто его пишут с большой. Однако делать это следует только в официальных названиях: Міжнародний фестиваль театру і кіно, Державний Прапор України, Національний театр опери й балету.

Что касается названия учебных заведений, то с большой пишется только первое слово независимо от того, что оно означает: Київський національний університет, Національний авіаційний університет.

Местоимение "вы" и производные

Раньше обязательным было написание "вы" и производных от него с большой, однако сейчас это считается канцеляризмом. Единственный случай, где стоит выжить заглавную букву, это официальные документы, обращения и поздравления: "Повідомляємо Вам…", "Вітаємо Вас…", "У відповідь на Ваш запит…"

Остальные ситуации, диалоги и тексты могут содержать обращения с маленькой буквы. Конечно, можно использовать заглавную букву, если вы пишете к уважаемому вами человеку. Но такие тонкости сугубо по вашему усмотрению.

Названия учреждений

Опять-таки официальные учреждения и должности нуждаются в написании с заглавной буквы. К примеру, Міністерство освіти і науки України, Рада національної безпеки та оборони України Національний банк України, Меджліс кримськотатарського народу, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України.

Если писать просто "министерство" или другую подобную структуру без полного названия, тогда можно из маленькой.

Должности

Здесь на самом деле все очень просто: чем выше должность, тем больше вероятности, что ее нужно писать с прописной буквы. К таким относятся: Генеральний секретар ООН, Президент України, Голова Верховної Ра́ди України.

Если же речь идет о зарубежных высших чинов, то их должности нужно писать с маленькой буквы: президент Сполучених Штатів Америки, прем'єр-міністр Канади.

Вместе с тем, правильно будет написать мер Киева, сільський голова Оженина, львівський міський голова. Это не самые высокие должности, поэтому придавать им большее значение при написании нет необходимости.

Праздники

В большинстве названий праздников заглавную букву пишут только в начале: Всесвітній день піци, Міжнародний день захисту довкілля. Некоторые из них пишут неправильно, поэтому запомните правописание: Новий рік, День народження.

Когда речь идет о государственных праздниках, то все слова пишем с большой: День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України и т. д.

Религиозные праздники также нужно писать с большой буквы: Різдво Христове, Великдень, Благовіщення, Покрова, Страсний тиждень.