8 чат-ботов для улучшения навыков изучения английского языка (фото)

Что такое чат-бот

Чат-бот - это программа, предназначенная для автоматизированной коммуникации с людьми, в которой обмен сообщениями осуществляется в системе "человек - компьютер".

Она создана на основе нейронных сетей и технологий машинного обучения, предназначена для общения в аудио- или текстовом формате. Используют чат-боты для выполнения конкретных задач, таких как получение информации, осуществление расчетов или для развлечения.

Операционная система: iOS, Android

Стоимость: 30 долларов в месяц

Известное приложение для изучения языков Duolingo запустило собственную обучающую программу на основе GPT-4. Этот ресурс помогает пользователям изучать грамматику и увеличить словарный запас повторением.

Разговор с ботом очень напоминает общение в мессенджере с реальным человеком. Искусственный интеллект задает вам вопросы, а вам нужно вводить ответы.

Пока бот запустили для английского, французского, немецкого и испанского языков, но вскоре появятся и другие.

Операционная система: iOS, Android

Стоимость: бесплатно

Memrise - это обучающая программа, которая с помощью новейших технологий помогает отточить навыки владения языками. К этому, в частности, причастны и чат-боты.

Во время прохождения уровня обучения вам откроется окошко с чат-ботом. Вместе с ним следует выполнить вступительное задание.

Для коммуникации с искусственным интеллектом пользователь должен выбрать слова из списка, чтобы из них составить предложение.

Memrise предлагает чат-бот для 23 языков. Впоследствии обещают расширить это количество.

Операционная система: iOS, Android

Стоимость: 9,99 долларов в месяц

Чат-бот на основе искусственного интеллекта от Mondly приспосабливается к разному уровню владения английским языком. Разработчики решили отойти от стандартного изучения языка.

В отличие от большинства других чат-ботов, Mondly имеет голосовую поддержку.

При общении инструмент дает подсказки в виде вариантов ответов.

Затем пользователь должен вслух прочитать свой вариант, а чат-бот, в свою очередь, продолжит разговор.

Сценарии чат-ботов охватывают обычные ситуации, в частности: приветствие или заказ еды. Собственно, поэтому Mondly - это простой способ улучшить ваши навыки говорения.

Приложение предлагает изучать более 30 языков, в том числе: арабский, китайский, французский и даже индонезийский.

Операционная система: iOS, Android

Стоимость: 6,99 долларов в месяц

Если вы хотите усовершенствовать свои разговорные навыки, Andy может стать отличным вариантом для вас. Вместе с ботом можно практиковать повседневные темы для разговоров: работу, погоду, рассказ о себе и многих других.

Приложение разработано таким образом, что вы используете язык также в переписке - отвечаете на вопросы, учите новые слова, грамматику.

Кроме того, вы также можете извлекать короткие ежедневные уроки грамматики, которые улучшат ваше понимание английского языка.

Если же во время общения вы встретите непонятные слова, Andy может послать вам определение и пример, чтобы вы могли закрепить знания. Чат-бот может также исправлять ваши ошибки во время общения.

Операционная система: iOS, Android

Стоимость: бесплатно

Привлекательный интерфейс и анимация приложения Lingvist интересуют пользователя с первых секунд.

Интересно, что приложение подстраивается под вас уровень английского и конкретных учебных целей.

Lingvist также предлагает обратную связь в реальном времени и интерактивные задачи, которые делает изучение иностранного в разы более интересным. Кроме того, он имеет библиотеку из более 50 миллионов слов, так что вам никогда не будет недостатка материала.

Операционная система: iOS, Android

Стоимость: бесплатно

С Babbel вы можете изучать и практиковать английский в своем собственном темпе, улучшая разговорные и читательские навыки. Этот чат-бот, разработанный языковыми экспертами, подготовит вас к реальным ситуациям с помощью интерактивных диалогов.

Предлагаются курсы по ряду языков, в частности: английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, польский.

Чат-бот предлагает пользователям упражнения по аудио, тексту и видео, а также задачи для изучения произношения, лексики и грамматики.

Обратите внимание, что некоторые курсы и функции Babbel бесплатны, но есть и платные опции для расширенного доступа к контенту и возможности обучения.

Операционная система: iOS, Android

Стоимость: 12.95 долларов в месяц

Это приложение для изучения языков позволяет пользователям изучать более 25 языков на любом устройстве и в любое время.

Rosettastone использует языковую технологию TruAccent, которая улучшает артикуляцию пользователей. Для того чтобы предоставить своим клиентам подлинный опыт изучения языка, он также использует дополненную реальность.

Rosettastone использует множество аудио- и видеоматериалов, упражнения на произношение, грамматику и лексику для активного усвоения языка. А еще учебные курсы имеют разные уровни сложности.

Сравнительная таблица

Конечно, у каждой программы есть преимущества и недостатки. Поэтому перед выбором чат-бота для обучения важно изучить основные характеристики нескольких популярных ботов и определить, какой именно соответствует вашим потребностям и стилю обучения.

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Необходимые слова, которые понадобятся при пользовании чат-ботами

Изучение английского с использованием чат-ботов может быть полезным и эффективным методом. Поскольку чат-боты общаются на английском, пользователям следует знать некоторые термины для лучшего понимания искусственного интеллекта.

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Конечно, чат-боты не могут заменить полноценные занятия с преподавателем или интенсивное общение с носителями языка, но они могут быть частью стратегии обучения и способствовать улучшению языковых навыков.