Изысканность и уют: эксперт поделился 5 правилами, как создать бохо-стиль в доме

Как создать бохо-стиль в интерьере

Эксперт по интерьерам Эбигейл Ахерн поделилась советами, как превратить тусклый дом в бохо-рай. Прежде всего, она советует в интерьерах использовать прием смешивания текстур.

"Смешивайте разные текстуры. Подумайте о массивных вязаных пледах, бархатных подушках, пушистом коврике из овечьей шкуры или плетеном гобелене", - говорит Ахерн.

Для целостного вида она рекомендует использовать определенную текстуру не менее трех раз. Это придаст гармоничности.

"Римские шторы и занавески, изготовленные из букле, мягкого вельвета и принтов, вдохновленных берберскими коврами, создают ощущение уюта текстуры, которая мгновенно согревает пространство", - объясняет эксперт.

Эксперты советуют миксовать текстуры (фото: Freepik)

Следует экспериментировать с драгоценными тонами, такими как изумрудно-зеленый или сапфирово-синий. Земляные тона также хорошо подойдут, например, терракотовой или ржавчина, а также светло-желтый.

"Используйте свою интуицию, расставляя мебель. Не бойтесь отойти от традиционного расположения. Примите асимметрию, масштабируйте и создавайте уголки, располагая мебель группами", - говорит эксперт.

Также нужно позаботиться о разумном освещении. Хорошим решением станет комбинация накладных светильников, ламп и "акцентного освещения", например, красивых свечей.

"Блошинные рынки и винтажные магазины - это кладезь для дизайнеров в стиле бохо. Ищите уникальные изделия с характером и историей", - советует Эбигейл.

Создайте дома качественное освещение (фото: Freepik)

"Не бойтесь контрастных материалов. Совместите гладкий мраморный журнальный столик с деревянным столиком в деревенском стиле или роскошный бархатный диван с кожаным креслом", - говорит эксперт.

Комнатные растения также помогают создать уют в стиле бохо.

"Добавьте пышную зелень, висячие растения или даже небольшое комнатное дерево, чтобы наполнить свой дом жизнью и связью с природой", - говорит Эбигейл.

При этом она отмечает, что не стоит забывать о своем индивидуальном стиле в доме, отражающем вашу личность.

"Забудьте о совершенстве, бохо-шик - это не о соблюдение жестких правил, добавляйте в стиль что-то свое", - призвала эксперт.

Дополняйте свой интерьер вещами из блошиных рынков (фото: Freepik)