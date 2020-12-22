Вірус буде мутувати і далі: лікар закликав не піддаватися паніці через новий штам COVID-19

Лікар спрогнозував появу нових штамів COVID-19 (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус продовжує вирувати в Україні й у всьому світі. Нещодавно нову хвилю паніки підняли повідомлення про новий штам вірусу у Великобританії. Український лікар закликав не боятися мутацій COVID-19, оскільки вона була прогнозованою.

Як пояснив медик Павло Сильковський з дитячої лікарні міста Рівне у коментарі для ТСН, новий штам коронавірусу дійсно передається легше. Але мутація вірусу була спрогнозована вченими й у майбутньому COVID-19 буде мутувати далі. За словами фахівця, не потрібно цього боятися, а просто навчитися з цим жити.

"У мене таке враження, що страх і паніка настільки заволоділи людством, що просвітлення в найближчій перспективі не видно. Шкода, що в підтримку цього страху залучено і наукова спільнота. З самого початку всім було відомо, що це РНК-вмістний вірус і він може швидко мутувати", - пояснив Сильковський.

Він порівняв коронавірус з грипом і пояснив, що всі віруси піддаються мутації з часом. Тим більше, що від появи COVID-19 пройшов вже майже рік і не дивно, що він почав мутувати.

"Чи не кожен рік ми мали новий штам вірусу грипу. І як же людство продовжувало жити. І кордони не закривалися, й літаки продовжували літати. Коронавірус почав поширюватися приблизно рік тому. І що дивного, що новий рік приніс новий штам", - висловив свою думку медик.

Він додав, що люди, які вже перенесли коронавірус, можуть мати більш стійкий імунітет до грипу. За його особистими спостереженнями, пацієнти, які на початку 2020 року перенесли грип та ГРЗ, деякий час не заражалися коронавірусом навіть при підтвердженому контакті з хворими. І на думку лікаря, нові штами COVID-19 будуть з'являтися в майбутньому, але людям варто бути готовими до цього.

"Повинні бути деякі нові правила поведінки та комунікації. Але закривати все навколо, лякатися один одного, істерики – не вихід. Інакше від страху помреш швидше, ніж від нових штамів. Тому що вони будуть все нові й нові. Потрібно впроваджувати розумні та логічні правила, а не робити все нові заборони та покарання", - вважає Сильковський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі пояснили, вплине новий штам коронавірусу на ефективність вакцини.

А також розповідали про те, що інфекціоніст розповів, чим загрожує новий вид коронавірусу з Британії.