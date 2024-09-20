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Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Пятница 20 сентября 2024 15:16
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Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню Вера Брежнева в новом клипе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Певица Вера Брежнева, которая недавно снялась полуобнаженной на коне, выпустила горячий клип на украинскую песню "Зупини". Однако в сети уже успели раскритиковать видео, а образ 42-летней артистки назвали пошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Для съемок артистка выбрала достаточно экстравагантный лук от известного украинского дизайнера Ивана Фролова, с которым она в хороших отношениях. Брежнева надела черные колготы, нижнее белье с высокой посадкой, а также бра телесного цвета, расшитое стразами в виде глаз с длинной бахромой.

Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Образ Брежневой в новом клипе (фото: пресс-служба)

На видео певица показала не только идеальную фигуру, но и горячие танцы с профессиональным танцором Павлом Симакиным. В центре сюжета клипа - встреча двух неукротимых энергий, мужской и женской, которые находятся на красном ковре, как на ринге, только не в боях, а в безудержных танцах, которые являются аллегорией на человеческие отношения.

Как отреагировали в сети

Многие пользователи уже посмотрели новую работу певицы и написали свои восторженные отзывы о том, что Брежнева чудесно выглядит в свои 42 года.

Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песнюВеру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песнюВеру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Что пишут комментаторы (скриншоты)

Однако нашлись и такие, кто раскритиковал и песню, и эротический клип, назвав его безвкусицей, а также откровенный образ певицы:

  • "Дешевая попса. Ничего красивого и женственного в этом амплуа".
  • "Вышла бы уже без одежды"
  • "Не Верин стиль. Она другая"
  • "Всевидящее око на сосках - это что-то новенькое"
  • "Когда без России стало туговато, начинаем потихоньку раздеваться"
  • "На порнофильм похож клип"
  • "Раньше была похожа на певицу! А сейчас на стриптизершу"
  • "Какой треш! Что стало с Верой?"
  • "С лифом перебор, пошловато"
  • "Вылитая Бритни Спирс с ее домашними видео в нынешнее время".

Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песнюВеру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Брежнева в новом клипе (фото: пресс-служба)

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