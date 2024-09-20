Веру Брежневу разнесли за эротический клип на украинскую песню

Певица Вера Брежнева, которая недавно снялась полуобнаженной на коне , выпустила горячий клип на украинскую песню "Зупини". Однако в сети уже успели раскритиковать видео, а образ 42-летней артистки назвали пошлым.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Для съемок артистка выбрала достаточно экстравагантный лук от известного украинского дизайнера Ивана Фролова, с которым она в хороших отношениях. Брежнева надела черные колготы, нижнее белье с высокой посадкой, а также бра телесного цвета, расшитое стразами в виде глаз с длинной бахромой.

Образ Брежневой в новом клипе (фото: пресс-служба)

На видео певица показала не только идеальную фигуру, но и горячие танцы с профессиональным танцором Павлом Симакиным. В центре сюжета клипа - встреча двух неукротимых энергий, мужской и женской, которые находятся на красном ковре, как на ринге, только не в боях, а в безудержных танцах, которые являются аллегорией на человеческие отношения.

Как отреагировали в сети

Многие пользователи уже посмотрели новую работу певицы и написали свои восторженные отзывы о том, что Брежнева чудесно выглядит в свои 42 года.

Что пишут комментаторы (скриншоты)

Однако нашлись и такие, кто раскритиковал и песню, и эротический клип, назвав его безвкусицей, а также откровенный образ певицы:

"Дешевая попса. Ничего красивого и женственного в этом амплуа".

"Вышла бы уже без одежды"

"Не Верин стиль. Она другая"

"Всевидящее око на сосках - это что-то новенькое"

"Когда без России стало туговато, начинаем потихоньку раздеваться"

"На порнофильм похож клип"

"Раньше была похожа на певицу! А сейчас на стриптизершу"

"Какой треш! Что стало с Верой?"

"С лифом перебор, пошловато"

"Вылитая Бритни Спирс с ее домашними видео в нынешнее время".

Брежнева в новом клипе (фото: пресс-служба)