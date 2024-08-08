42-летняя Брежнева удивила фанатов смелыми фото: певица позировала полуобнаженной на коне
Вера Брежнева, которая рассталась с Константином Меладзе в период полномасштабной войны, удивила поклонников смелым контентом. Она выложила в сеть серию кадров, на которых позировала полуобнаженной на коне.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, что показала исполнительница в своем блоге в Instagram.
Брежнева поразила пикантными фото
На черно-белых кадрах звезда появилась в белоснежных широких брюках и с оголенным верхом. Певица обнимала коня, а также серьезным взглядом смотрела в объектив.
Кадры, как можно заметить, были сделаны на фоне морского побережья.
Певица показала смелые кадры (Фото: instagram.com/ververa)
Реакция сети
Поклонники и коллеги не оставили знаменитость без внимания и написали в ее адрес немало комплиментов. Вот некоторые из них:
- "Вера, вы красавица. Как будто вас художник нарисовал на картине. Вы - украинское солнце, которое наполняет этот мир добротой и улыбкой"
- "Молодая и красивая"
- "Просто ангел"
- "Шикарная, как всегда"
- "Какая же вы хорошая"
- "Как это нежно и красиво"
- "Нереально"
- "Прекрасная"
- "Эти фото просто великолепны, Вера".
Напомним, Вера Брежнева - 42-летняя украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра".
До полномасштабного вторжения РФ в Украину жила и работала в стране-агрессоре, однако после февраля 2022 года выразила проукраинскую позицию и покинула РФ.
Артистка поддержала Украину после начала полномасштабной войны (Фото: instagram.com/ververa)
Также рассталась с российским продюсером и композитором Константином Меладзе, с которым была в браке с 2015 года.
От брака с первым мужем - украинским бизнесменом Михаилом Киперманом - воспитывает дочерей Софию и Сару.
Тем временем жена Тимура Мирошниченко честно рассказала о реакции своих родителей на усыновление детей.
Также недавно стало известно, что украинская певица презентовала русскоязычный альбом и разозлила сеть.