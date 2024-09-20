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Віру Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську пісню

П'ятниця 20 вересня 2024 15:16
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Віру Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську пісню Віра Брежнєва у новому кліпі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно знялася напівоголеною на коні, випустила гарячий кліп на українську пісню "Зупини". Однак у мережі вже встигли розкритикувати відео, а образ 42-річної артистки назвали вульгарним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Для зйомок артистка обрала досить екстравагантний лук від відомого українського дизайнера Івана Фролова, з яким вона у добрих стосунках. Брежнєва одягла чорні колготи, спідню білизну з високою посадкою, а також бра тілесного відтінку, розшите стразами у вигляді очей із довгою бахромою.

Віру Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську пісню

Віру Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську пісню

Образ Брежнєвої у новому кліпі (фото: пресслужба)

На відео співачка показала не лише ідеальну фігуру, а й гарячі танці із професійним танцюристом Павлом Сімакіним. У центрі сюжету кліпу - зустріч двох невгамовних енергій, чоловічої та жіночої, які знаходяться на червоному килимі, як на рингу, тільки не в боях, а в нестримних танцях, які є алегорією на людські стосунки.

Як відреагували у мережі

Багато користувачів вже переглянули нову роботу співачки і написали свої захоплені відгуки про те, що Брежнєва чудово виглядає у свої 42 роки.

Однак знайшлися і такі, хто розкритикував і пісню, і еротичний кліп, назвавши його несмаком, а також відвертий образ співачки:

  • "Дешева попса. Нічого красивого і жіночного в цьому амплуа".
  • "Вийшла б уже без одягу".
  • "Не Вірин стиль. Вона інша".
  • "Всевидяче око на сосках - це щось новеньке".
  • "Коли без Росії стало тугувато, починаємо потихеньку роздягатися".
  • "На порнофільм схожий кліп".
  • "Раніше була схожа на співачку! А зараз на стриптизерку".
  • "Який треш! Що сталося з Вірою?".
  • "Жах, несмак, що ця, що Кароль, що Дорофєєва. Чому дозволяють так ганьбити нашу країну, де війна, гинуть люди, дітей хоронимо щодня. Хто це слухає?".
  • "З ліфом перебір, пошловато".
  • "Вилита Брітні Спірс з її домашніми відео в даний час".

Віру Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську піснюВіру Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську пісню

Брежнєва у новому кліпі (фото: пресслужба)

Раніше ми розповіли, як зараз виглядають брати Меладзе, які мовчать про війну.

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