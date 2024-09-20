Віру Брежнєву рознесли за еротичний кліп на українську пісню

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно знялася напівоголеною на коні , випустила гарячий кліп на українську пісню "Зупини". Однак у мережі вже встигли розкритикувати відео, а образ 42-річної артистки назвали вульгарним.

Для зйомок артистка обрала досить екстравагантний лук від відомого українського дизайнера Івана Фролова, з яким вона у добрих стосунках. Брежнєва одягла чорні колготи, спідню білизну з високою посадкою, а також бра тілесного відтінку, розшите стразами у вигляді очей із довгою бахромою.

Образ Брежнєвої у новому кліпі (фото: пресслужба)

На відео співачка показала не лише ідеальну фігуру, а й гарячі танці із професійним танцюристом Павлом Сімакіним. У центрі сюжету кліпу - зустріч двох невгамовних енергій, чоловічої та жіночої, які знаходяться на червоному килимі, як на рингу, тільки не в боях, а в нестримних танцях, які є алегорією на людські стосунки.

Як відреагували у мережі

Багато користувачів вже переглянули нову роботу співачки і написали свої захоплені відгуки про те, що Брежнєва чудово виглядає у свої 42 роки.

Однак знайшлися і такі, хто розкритикував і пісню, і еротичний кліп, назвавши його несмаком, а також відвертий образ співачки:

"Дешева попса. Нічого красивого і жіночного в цьому амплуа".

"Вийшла б уже без одягу".

"Не Вірин стиль. Вона інша".

"Всевидяче око на сосках - це щось новеньке".

"Коли без Росії стало тугувато, починаємо потихеньку роздягатися".

"На порнофільм схожий кліп".

"Раніше була схожа на співачку! А зараз на стриптизерку".

"Який треш! Що сталося з Вірою?".

"Жах, несмак, що ця, що Кароль, що Дорофєєва. Чому дозволяють так ганьбити нашу країну, де війна, гинуть люди, дітей хоронимо щодня. Хто це слухає?".

"З ліфом перебір, пошловато".

"Вилита Брітні Спірс з її домашніми відео в даний час".

Брежнєва у новому кліпі (фото: пресслужба)