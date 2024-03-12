Стихотворение, портрет и не только. NASA отправит специальное послание в космос: в чем причина

Какая информация зашифрована в послании

Символический груз, который миссия Europa Clipper доставит к спутнику Юпитера, отражает большие надежды ее команды на исследования Европы.

Этот груз представляет собой танталовую пластину размером 18 на 28 сантиметров, закрывающую блок с инструментами. На ней выгравированы различные элементы, включая стихотворение, портрет ученого, изображение бутылки, уравнение Дрейка и зашифрованный диапазон радиочастот, рассматриваемый как идеальный для межзвездной связи из-за низкого фонового шума.

На пластине выгравированы различные элементы (фото: X/NASAJPL)

На обратной стороне пластины находится графическое представление слова "вода" на 103 языках и символ, обозначающий воду в жестовом языке. Также здесь размещен микрочип с записью имен более 2,6 миллиона человек, оставивших свою заявку на сайте миссии.

Стихотворение на пластине написано американской поэтессой Адой Лаймон и посвящено Европе, а портрет изображает планетолога Рона Грили, чья работа считается ключевой для проекта Europa Clipper.

Стихотворение написано Адой Лаймон (фото: X/NASAJPL)

Уравнение Дрейка (фото: X/NASAJPL)

Что еще известно о пластине

Информационные пластины, ранее направляемые NASA на зондах "Вояджер" и "Пионер", выходили в межзвездное пространство, в то время как "Европа Клиппер" останется в пределах системы Юпитера. Поэтому это послание скорее символическое и предназначено для будущих поколений.

Пластина на зонде "Вояджер" (фото: Wikimedia)

Тем не менее оно содержит данные, которые могли бы быть полезны инопланетным цивилизациям. Например, уравнение Дрейка используется для оценки числа потенциально активных, способных выйти на контакт, цивилизаций в галактике Млечный Путь.

Диапазон радиочастот, пригодных для межзвездного общения, зашифрован в виде атома с электронами, что позволит найти язык, не требуя специфических знаний.