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Стихотворение, портрет и не только. NASA отправит специальное послание в космос: в чем причина

NASA показало сообщение внеземным цивилизациям, которое отправит на Европу (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В октябре этого года миссия Europa Clipper начнет свое более чем пятилетнее путешествие в систему Юпитера, где зонд будет исследовать признаки внеземной жизни. Этот ледяной мир считается одним из самых подходящих объектов для подобных поисков в Солнечной системе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научно-исследовательский центр NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Какая информация зашифрована в послании

Символический груз, который миссия Europa Clipper доставит к спутнику Юпитера, отражает большие надежды ее команды на исследования Европы.

Этот груз представляет собой танталовую пластину размером 18 на 28 сантиметров, закрывающую блок с инструментами. На ней выгравированы различные элементы, включая стихотворение, портрет ученого, изображение бутылки, уравнение Дрейка и зашифрованный диапазон радиочастот, рассматриваемый как идеальный для межзвездной связи из-за низкого фонового шума.

На пластине выгравированы различные элементы (фото: X/NASAJPL)

На обратной стороне пластины находится графическое представление слова "вода" на 103 языках и символ, обозначающий воду в жестовом языке. Также здесь размещен микрочип с записью имен более 2,6 миллиона человек, оставивших свою заявку на сайте миссии.

Стихотворение на пластине написано американской поэтессой Адой Лаймон и посвящено Европе, а портрет изображает планетолога Рона Грили, чья работа считается ключевой для проекта Europa Clipper.

Стихотворение написано Адой Лаймон (фото: X/NASAJPL)

Уравнение Дрейка (фото: X/NASAJPL)

Что еще известно о пластине

Информационные пластины, ранее направляемые NASA на зондах "Вояджер" и "Пионер", выходили в межзвездное пространство, в то время как "Европа Клиппер" останется в пределах системы Юпитера. Поэтому это послание скорее символическое и предназначено для будущих поколений.

Пластина на зонде "Вояджер" (фото: Wikimedia)

Тем не менее оно содержит данные, которые могли бы быть полезны инопланетным цивилизациям. Например, уравнение Дрейка используется для оценки числа потенциально активных, способных выйти на контакт, цивилизаций в галактике Млечный Путь.

Диапазон радиочастот, пригодных для межзвездного общения, зашифрован в виде атома с электронами, что позволит найти язык, не требуя специфических знаний.

Раньше мы писали, что астрономам удалось увидеть свет от первых звезд во Вселенной.

А еще у нас есть материал про приложения, которые считаются лучшими среди любителей наблюдать за космосом.

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