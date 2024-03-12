Стихотворение, портрет и не только. NASA отправит специальное послание в космос: в чем причина

В октябре этого года миссия Europa Clipper начнет свое более чем пятилетнее путешествие в систему Юпитера, где зонд будет исследовать признаки внеземной жизни. Этот ледяной мир считается одним из самых подходящих объектов для подобных поисков в Солнечной системе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научно-исследовательский центр NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL).
Символический груз, который миссия Europa Clipper доставит к спутнику Юпитера, отражает большие надежды ее команды на исследования Европы.
Этот груз представляет собой танталовую пластину размером 18 на 28 сантиметров, закрывающую блок с инструментами. На ней выгравированы различные элементы, включая стихотворение, портрет ученого, изображение бутылки, уравнение Дрейка и зашифрованный диапазон радиочастот, рассматриваемый как идеальный для межзвездной связи из-за низкого фонового шума.
На обратной стороне пластины находится графическое представление слова "вода" на 103 языках и символ, обозначающий воду в жестовом языке. Также здесь размещен микрочип с записью имен более 2,6 миллиона человек, оставивших свою заявку на сайте миссии.
Стихотворение на пластине написано американской поэтессой Адой Лаймон и посвящено Европе, а портрет изображает планетолога Рона Грили, чья работа считается ключевой для проекта Europa Clipper.
Информационные пластины, ранее направляемые NASA на зондах "Вояджер" и "Пионер", выходили в межзвездное пространство, в то время как "Европа Клиппер" останется в пределах системы Юпитера. Поэтому это послание скорее символическое и предназначено для будущих поколений.
Тем не менее оно содержит данные, которые могли бы быть полезны инопланетным цивилизациям. Например, уравнение Дрейка используется для оценки числа потенциально активных, способных выйти на контакт, цивилизаций в галактике Млечный Путь.
Диапазон радиочастот, пригодных для межзвездного общения, зашифрован в виде атома с электронами, что позволит найти язык, не требуя специфических знаний.
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