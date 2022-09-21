Верные признаки, что у вас может быть генетическое заболевание

Генетические болезни и расстройства передаются многим по наследству, и важно вовремя их выявлять, чтобы иметь возможность корректировать такие состояния. Какие же признаки могут указывать, что вам следует провериться?

Чрезмерное кровотечение и кровоподтеки

Чрезмерное кровотечение из порезов и ран может являться признаком гемофилии, редкого генетического заболевания, при котором кровь не сворачивается должным образом.

"Гемофилия - это наследственное заболевание, которое чаще всего поражает мужчин и характеризуется недостаточностью свертывания крови", - говорят в Национальном исследовательском институте генома человека.

Женщины при этом способны передать болезнь, не ощущая ее симптомов.

Частые легочные инфекции

Частые легочные инфекции и постоянный кашель могут являться признаком муковисцидоза. Это наследственное заболевание, при котором легкие и пищеварительная система могут забиваться густой липкой слизью.

Это может вызвать проблемы с дыханием и пищеварением с раннего возраста. В течение многих лет легкие все больше повреждаются и могут в конечном итоге перестать работать должным образом.

"Существует ряд методов лечения, которые помогают уменьшить проблемы, вызванные этим заболеванием, но, к сожалению, продолжительность жизни для людей, имеющих это, уменьшается", - рассказывают в исследовательском институте генома .

Усталость и слабость

Талассемия - это заболевание крови, при котором в организме меньше гемоглобина, чем обычно. Общим признаком этого расстройства является сильная усталость и слабость вследствие анемии.

"Из-за анемии вы можете ощущать усталость, слабость или одышку. Или в зависимости от типа талассемии и ее серьезности вы можете вообще не иметь симптомов", - говорят в Национальном институте сердца, легких и крови.

Более серьезные типы талассемии обычно диагностируются до того, как ребенку исполнится 2 года.

Изменения личности

Сильные перепады настроения и изменения личности могут являться признаком болезни Хантингтона, редкого наследственного заболевания, при котором нервные клетки мозга со временем дегенерируют.

"Поведенческие симптомы при Хантингтоне являются прямым результатом изменений в мозге, вызванных болезнью", - рассказывает Барбара Дж. Кочиш, доктор медицинских наук.

Это происходит потому, что болезнь Хантингтона повреждает важные структуры и пути мозга, и это повреждение вызывает проблемы с движением, мышлением и поведением.

Бактериальные инфекции

Повышенный риск бактериальных инфекций может являться признаком серповидно-клеточной анемии, редкого наследственного заболевания крови.

"Обычные эритроциты могут жить до 120 дней. Но серповидные клетки живут всего примерно 10-20 дней", - говорят в Johns Hopkins Health.

Поскольку в организме циркулируют менее здоровые эритроциты, вы можете страдать хронической анемией. Серповидные клетки также повреждают селезенку, что повышает риск инфекций.