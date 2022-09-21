Вірні ознаки, що у вас може бути генетичне захворювання

Генетичні хвороби і розлади передаються багатьом людям у спадок, і важливо вчасно їх виявляти, щоб мати змогу коригувати такі стани. Які ж ознаки можуть вказувати, що вам варто перевіритися?

Про це пише EatThis.

Надмірна кровотеча та синці

Надмірна кровотеча з порізів і ран може бути ознакою гемофілії, рідкісного генетичного захворювання, при якому кров не згортається належним чином.

"Гемофілія - це спадкове захворювання, яке найчастіше вражає чоловіків і характеризується недостатністю згортання крові", - кажуть в Національному дослідницькому інститут геному людини.

Жінки при цьому здатні передати хворобу, не відчуваючи її симптомів.

Часті легеневі інфекції

Часті легеневі інфекції та постійний кашель можуть бути ознакою муковісцидозу. Це спадкове захворювання, при якому легені та травна система можуть забиватися густим липким слизом.

Це може спричинити проблеми з диханням і травленням з раннього віку. Протягом багатьох років легені все більше пошкоджуються і можуть зрештою перестати працювати належним чином.

"Існує низка методів лікування, які допомагають зменшити проблеми, спричинені цим захворюванням, але, на жаль, середня тривалість життя людей, які мають це, зменшується", - розповідають в дослідницькому інституті геному .

Втома і слабкість

Таласемія - це захворювання крові, при якому в організмі менше гемоглобіну, ніж зазвичай. Загальною ознакою цього розладу є сильна втома та слабкість внаслідок анемії.

"Через анемію ви можете відчувати втому, слабкість або задишку. Або, залежно від типу таласемії та її серйозності, ви можете взагалі не мати симптомів", - кажуть в Національному інституті серця, легенів і крові.

Більш серйозні типи таласемії зазвичай діагностуються до того, як дитині виповниться 2 роки.

Зміни особистості

Сильні перепади настрою та зміни особистості можуть бути ознакою хвороби Хантінгтона, рідкісного спадкового захворювання, при якому нервові клітини мозку з часом дегенерують.

"Поведінкові симптоми при Хантінгтоні є прямим результатом змін у мозку, спричинених хворобою", - розповідає Барбара Дж. Кочіш, доктор медичних наук.

Це відбувається тому, що хвороба Хантінгтона пошкоджує важливі структури та шляхи в мозку, і це пошкодження викликає проблеми з рухом, мисленням і поведінкою.

Бактеріальні інфекції

Підвищений ризик бактеріальних інфекцій може бути ознакою серповидно-клітинної анемії, рідкісного спадкового захворювання крові.

"Звичайні еритроцити можуть жити до 120 днів. Але серповидні клітини живуть лише приблизно 10-20 днів", - кажуть в Johns Hopkins Health.

Оскільки в організмі циркулюють менш здорові еритроцити, ви можете страждати хронічною анемією. Серповидні клітини також пошкоджують селезінку, що підвищує ризик інфекцій.