Сын Повалий хочет судиться с Украиной: какая причина и почему его "послал" адвокат

"Сегодня в 15.30 в Киеве разбор нашей апелляции по конфискации имущества моей семьи. Адвокат, который по дружбе помогал мне ее составлять, оказался не готов рисковать репутацией и представлять интересы подсанкционного лица, хотя, по его словам, "он не из пугливых". Шансы на победу оценил в 3%", - отметил он в своей публикации.

Также Повалий рассказал, что он уже потратил много денег, чтобы подать апелляцию.

"Мы уже потратили более штуки евро только на услуги ВАКС, чтобы подать апелляцию, но на кону "all in" и поэтому я готов продать редкие рояль и бильярдный стол для того, чтобы расплатиться за услуги "пит-буля", который готов побороться с системой за "пособников нацистов и коллаборантов", - написал сын Повалий в свойственной ему манере.

Он также попросил помощи у своих подписчиков, чтобы защитить Нину Гирявец - мать Таисии Повалий, а также его самого. К слову, мать Повалий вывезла из Украины уже после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Друзья, есть кто-то, кому терять нечего, и он готов вступиться за Гирявец Нину Даниловну и ее внука Повалия Д. В., у которых государство решило отобрать честно нажитое добро? Почему-то нас судит сам Высший антикоррупционный суд Украины, и в процессе общения с его представителями я не увидел ни одного доказательства коррупции, совершенной моей семьей (в частности мамой, против которой устроена эта показательная политическая расправа). Буду благодарен за любую посильную помощь", - написал Денис Повалий.

Отметим, что за 4 часа после публикации пост прокомментировало лишь двое людей. Они пожелали сыну путинистки "успехов и сил".

Где сейчас Таисия Повалий

Таисия Повалий родилась и выросла в Киевской области.

С 2000-х она параллельно строила карьеру в Украине и России, записала ряд дуэтов с российскими звездами, среди которых Николай Басков и Стас Михайлов.

После Революции достоинства Повалий по больше й мере жила и строила карьеру в России. В 2015 году ее лишили звания народной артистки Украины.

Затем она публично заявила, что поддерживает нападение на Украину 24 февраля 2022 года. По словам Повалий, Путин "избавляет мир от нацизма", российскую агрессию певица назвала "восстановлением справедливости", а Путина - "надеждой на будущее".

С 2022 года артистка находится под санкциями СНБО.

Таисия Повалий (фото: wikipedia.org/wiki/Повалий)

Что известно о конфискации имущества Повалий

5 сентября 2024 года Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием конфисковать у Таисии Повалий разные активы, которыми она владеет непосредственно или косвенно через других лиц.

Среди них:

7 земельных участков в Киевской области, общей площадью 9,3095 га

жилой дом общей площадью 442,8 кв. м

домовладение общей площадью 101 кв. м

транспортное средство BMW Х5

три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия, и охотничье гладкоствольное оружие

имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу с тобой вдаль синюю", "Доброе утро".

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

Что известно о сыне Повалий

Денис Повалий - единственный сын путинистки, который родился в браке с музыкантом Владимиром Повалием (развелись в 1993 году).

Денис живет с супругой Светланой Вихровой и 5-летним сыном Демьяном в Испании. Там Повалий приобрела дом в 2010 году.

В 2 года внуку Повалий поставили диагноз сахарный диабет.

Денис Повалий с матерью (фото: instagram.com/den_povaliy)