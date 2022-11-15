Выпадение волос может быть признаком серьезных болезней: каких именно

К какому врачу обратиться

Если в последнее время у вас посыпались волосы, но других жалоб нет, обратитесь к врачу-трихологу. Он поможет понять, что происходит с волосяным фолликулом и нет ли трихологических или дерматологических проблем.

Если есть другие жалобы, например, слабость, сонливость, изменения кожи, возможно, появилась сыпь, возможно, недавно чем-то переболели, тогда следует начать с семейного врача, который назначит список обследований.

Какие болезни являются причиной выпадения волос?

Эндокринные болезни

Снижение функции щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает важный гормон – тироксин. И его дефицит нарушает энергообмен и нарушает все функции организма, поэтому, и волосы выпадают также. Кроме этого есть жалобы на слабость, снижение энергии и многие другие.

Гиперпаратиреоз. Когда прищитовидные железы производят много паратгормонов. Это может быть на фоне дефицита витамина D и приводить к гиперкальциемии в крови. Повышение кальция в крови препятствует попаданию в кости, зубы и волосы с ногтями – они тоже страдают.

Гиперандрогения. Повышение уровня мужских половых гормонов у женщин. Волосяной фолликул имеет рецепторы, чувствительные к андрогенам. И как следствие – выпадение волос. Так как, гиперандрогени может быть следствием тяжелых болезней, мы всегда исключаем их.

Гиперкортицизм. Повышение уровня кортизола. Кортизол – это гормон надпочечников. Он может возрастать во время стресса, но и являться следствием опухоли гипофиза или надпочечников. Как следствие, приводить к облысению, как у женщин, так и у мужчин.

Дефициты витаминов

Если вы не употребляете мясо, рыбу, яйца, есть смысл проверить уровень определенных витаминов.

Анемия. Тоже довольно часто причина выпадения волос. Женщины репродуктивного возраста всегда находятся в зоне риска. Кроме выпадения волос обычно есть жалобы на одышку, слабость, быструю утомляемость.