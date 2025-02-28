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Винтажные яблоки. Редкие устройства Apple с автографом Джобса выставили на аукцион (фото)

Пятница 28 февраля 2025 14:05
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Винтажные яблоки. Редкие устройства Apple с автографом Джобса выставили на аукцион (фото) Раритетные прототипы Apple и автограф Стива джобса выставлены на продажу (фото: RR Auction)
Автор: Павел Колесник

Уникальные устройства Apple, винтажная техника, прототипы и документы, подписанные Стивом Джобсом, часто продаются за тысячи долларов. Аукционный дом RR Auction сегодня открыл торги на новую партию редких продуктов Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Какую технику выставили на аукцион

Одним из самых ценных лотов стал рабочий компьютер Apple-1, который может уйти с молотка за 300 000 долларов. Этот экземпляр, известный как "Bayville" Apple-1, зарегистрирован под номером 91 в официальном реестре Apple-1. Это первый компьютер, который продавали сооснователи Apple Стив Джобс и Стив Возняк, и сегодня в мире осталось лишь несколько таких машин.

Apple-1 сохранился в хорошем состоянии: надписи на плате четкие, нет повреждений покрытия. В комплекте идет оригинальное руководство с рукописной заметкой от Дэниела Коттке, одного из первых сотрудников Apple.

Винтажные яблоки. Редкие устройства Apple с автографом Джобса выставили на аукцион (фото)Apple-1 Computer (фото: RR Auction)

На аукцион также выставлены два чека, подписанных Стивом Джобсом, каждый из которых может быть продан более чем за 25 000 долларов, а также редкий Apple II с оригинальной материнской платой Rev. 0 и корпусом без вентиляционных отверстий - его оценочная стоимость 30 000 долларов.

Винтажные яблоки. Редкие устройства Apple с автографом Джобса выставили на аукцион (фото)Чек с подписью Стива Джобса (фото: RR Auction)

Среди редких прототипов представлены устройства уровня EVT (Engineering Validation Test), включая Macintosh Portable в прозрачном корпусе. Этот лэптоп, выпущенный в 1989 году, стал первым ноутбуком Apple с батареей, но из-за высокой цены и веса более 7,3 килограмм не снискал популярности.

Прозрачная версия этого устройства - настоящая редкость, и его стоимость на торгах может превысить 50 000 долларов.

Винтажные яблоки. Редкие устройства Apple с автографом Джобса выставили на аукцион (фото)Macintosh Portable (фото: RR Auction)

Также на продажу выставлены прототипы iPod Classic, iMac G3, Power Mac G4 Cube, Power Macintosh и Macintosh TV - каждая из этих моделей может быть продана за тысячи долларов.

Полный список редких лотов доступен на сайте RR Auction.

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