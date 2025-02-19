Винтаж 80-х и этника: Андре Тан назвал главные тренды украшений на 2025 год

Дизайнер подчеркнул, что общая тенденция гласит о том, что украшения должны быть заметными. Поэтому следует отложить на верхнюю полку шкафа минималистичные украшения и сосредоточиться на ярких и выразительных.

Какие украшения будут в моде в 2025

Этника

В трендах на 2025 год украшения ручной работы с природными мотивами, символикой природы (изображения солнца, месяца, деревьев) и разными текстурами.

Один из самых популярных способов носить этнические браслеты в 2025 году - это создать акцент на одной руке. Вы можете носить сразу несколько браслетов, комбинируя их по материалу или форме (ленты, браслеты из бисера и т.д.). Это поможет создать интересный и гармоничный образ, который будет привлекать внимание.



Андре Тан назвал тренды украшений (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Винтаж 80-х

В 2025 году, когда многие люди устали от минимализма и нейтральных оттенков, возвращение яркости и выразительности воспринимается как свежие веяния. Все, что было ярким, необычным и эпатажным в 80-е, снова актуально.

По словам Андре Тана, в моду возвращаются массивные подвески, яркие цвета и большие формы. Яркие очки, крупные серьги, цепочки, серьги-кольца и винтажные сумки помогут добавить в ваш образ элементы ретро, не перегружая его.



Андре Тан назвал тренды украшений (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Гиперформы

Массивные серьги и браслеты с объемными элементами - мастхэв весеннего сезона.

Один из самых стильных способов носить массивные украшения - это сочетать их с однотонной одеждой. Белые рубашки, платья нейтральных оттенков или однотонные топы и платья будут отличной основой для крупных серьг или браслетов, которые будут привлекать все внимание.



Андре Тан рассказал, какие украшения будут в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Стразы и кристаллы

В 2025 году стразы и кристаллы снова становятся одними из главных акцентов в украшениях. Эти элементы добавляют в образ яркость, элегантность и эффектный блеск.

Самый популярный способ носить украшения с кристаллами и стразами в 2025 году - это создать однотонный образ и добавить к нему одно яркое украшение. Например, стильное платье или костюм в нейтральных оттенках можно дополнить крупными серьгами, браслетом или кольцом с кристаллами.



Андре Тан рассказал, какие украшения будут в моде (фото: instagram.com/andre_tan_official)