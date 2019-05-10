Винні діти: у скандалі з вихователькою із Запоріжжя нові деталі

У Запоріжжі на відео зафіксували виховательку дитячого садка №164 "Золотий ключик", яка під час прогулянки жорстоко поводилася зі своїми вихованцями. Жінку звільнили на наступний день, після того, як відео потрапило в мережу. У дитячому саду почали перевірку.

А ось співробітниця цього дитячого садка Ірина, розповіла, що були причини такого жорстокого поводження з дітьми. Вона повідомила журналістам, що нічого поганого про звільненого педагога сказати не може. Також вона припустила, що випадок, який потрапив на відео – ймовірно одиничний.

Ірина зазначила, що її колега має 30-річний стаж роботи з дітьми і можливо, у жінки просто здали нерви, так як троє малюків у її групі мають складний характер, а одного хлопчика навіть рекомендували забрати з навчального центру, так як він заважав іншим дітям.

Жінка додала, що її дитина ходила в групу звільненої виховательки і раніше ніяких неприємних ситуацій там не виникало, конфліктів не було.

Вихователька з Запоріжжя знущалася над дітьми (YouTube/Телеканал TV5)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вихователька дитячого садка в Запоріжжі тягала дітей за одяг, жбурляла їх і трясла. Інцидент вдалося зафіксувати на відео.

А також ми розповідали про те, що під Запоріжжям мати заморила голодом власних дітей.