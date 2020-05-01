Винна чорна магія: у справі з відрізанням голови доньці знайшли ритуальний слід

Вбивство під Харковом (фото: facebook.com/anyajurchenko)

Під Харковом жінку затримали голою і з головою дочки в пакеті - знайомі заговорили про чорну магію

Вбивство під Харковом 11-річної дівчинки, з головою якої повністю голою розгулювала її 38-річна матір, почало обростати дикими подробицями. З'ясувалося, що вбивство дитини нібито було скоєно з ритуальною метою. Тим більше трагедія розігралася напередодні Вальпургієвої ночі (з 30 квітня на 1 травня).

За даними місцевих ЗМІ, нічим не примітна сім'я жила в приватному будинку в селі Подвірки Дергачівського району. На одній половині проживала сама Тетяна П'янова з 11-річною дочкою Христиною (в деяких джерелах дівчинці 13 років), на інший - 40-річний брат жінки Антон.

Сусіди кажуть, що будинок дістався їм від батьків, які зловживали алкоголем, і вже померли. Сама ж Тетяна, як кажуть, випивала лише на свята. Дівчинка в школі вчилася добре, жили бідно, але дитина була доглянута, на обліку в соцслужбах вони не стояли.

Здавалося б, нічого не віщувало біди. Після того, що сталося Подвірками поповзли чутки. Мовляв, Тетяна жила з якимсь чоловіком, у якого були садистські нахили. Інші подейкують, що П'янова займалася чорною магією, і вбивство було ритуальним - адже скоєно напередодні "зльоту нечисті" - Вальпургієвої ночі.

Христина загинула в ніч на 30 квітня від 20-ти ножових поранень, після чого мати відрубала дочці голову, поклала в пакет, і пішла гола ходити по вулицях. У такому вигляді її і виявили о 6 ранку на вулиці Полтавський Шлях.

Христина П'янова (фото: соцмережі)

"Вона цілком адекватна, сім'я жила бідно, але ніколи не сварилися. Таня працювала, здається прибиральницею. Христина ходила в школу, але у зв'язку з карантином сиділа вдома. Завжди гарно виглядала. Напередодні трагедії обох бачили на подвір'ї, вони щось прибирали. Вночі нічого не чули, тільки бачили, що світло горіло", - говорить сусід Олександр.

Знайомі сім'ї кажуть, що Тетяна обожнювала свою дочку, ходила на шкільні збори, дівчинка, здавалося, була щаслива.

"Тетяна не йшла в запої, максимум, що вона могла собі дозволити - це випити на свята. До наркоманів та наркотиків ставлення у неї презирливе", - розповів чоловік, що знає сім'ю.

А ось брат Тетяни Антон був закінченим п'яницею. Вдома постійно були друзі і пиятики. Крім того, він все ніс з дому, а їжу, приготовану Тетяною, часто з'їдав разом з товаришами по чарці. А якщо сестра йому перечила - бив її. Доходило до того, що додому викликали поліцію, але реакції ніякої особливої не було.

"Вона була дуже хорошою матір'ю, за дитину порве будь-якого. З братом не дуже ладнала, він любитель випити. Я думаю, Тані щось підсипали", - припускає Світлана, знайома родини.

Але ось судячи по записах з зали суду, який вчора відправив її під арешт на 60 діб, Тетяна поводилася не зовсім адекватно. Кричала на суддю, сварилася з журналістами. Вона також заявляла, що зовсім не Тетяна П'янова, а дочки Христини у неї немає. Також в її словах проскакували фрази на кшталт "пролила кров", "пронесла хрест" та звернення до якогось "свого бога".

Опубліковано Анею Юрченко Четвер, 30 квітня 2020 р.

Вбивство дівчинки під Харковом (відео: facebook.com/anyajurchenko)

Попереду Тетяну П'янову чекає психологічна експертиза. Якщо жінку визнають осудною, їй загрожує найсуворіше покарання за вбивство дочки - довічне ув'язнення.