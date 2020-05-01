Виновата черная магия: в деле с обезглавливанием дочери нашли ритуальный след

Убийство под Харьковом (фото: facebook.com/anyajurchenko)

Под Харьковом женщину задержали голой и с головой дочери в пакете - знакомые заговорили о черной магии

Убийство под Харьковом 11-летней девочки, с головой которой полностью голой разгуливала ее 38-летняя мать, начало обрастать дичайшими подробностями. Выяснилось, что убийство ребенка якобы было совершено с ритуальной целью. Тем более трагедия разыгралась накануне Вальпургиевой ночи (с 30 апреля на 1 мая).

По данным местных СМИ, ничем ни примечательная семья жила в частном доме в селе Подворки Дергачевского района. На одной половине проживала сама Татьяна Пьянова с 11-летней дочерью Кристиной (в некоторых источниках девочке 13 лет), на другой - 40-летний брат женщины Антон.

Соседи говорят, что дом достался им от родителей, которые злоупотребляли алкоголем, и уже умерли. Сама же Татьяна, как говорят, выпивала лишь по праздникам. Девочка в школе училась хорошо, жили бедно, но ребенок был ухожен, на учете в соцслужбах они не стояли.

Казалось бы, ничего не предвещало беды. После случившегося Подворками поползи слухи. Мол, Татьяна жила с неким мужчиной, у которого были садистские наклонности. Другие поговаривают, что Пьянова занималась черной магией, и убийство было ритуальным - ведь совершено накануне "слета нечисти" - Вальпургиевой ночи.

Кристина погибла в ночь на 30 апреля от 20-ти ножевых ранений, после чего мать отрубила дочери голову, положила в пакет, и пошла голая ходить по улицам. В таком виде ее и обнаружили в 6 утра на улице Полтавский Шлях.

Кристина Пьянова (фото: соцсети)

"Она вполне адекватная, семья жила бедно, но никогда не ссорились. Таня работала, кажется уборщицей. Кристина ходила в школу, но в связи с карантином сидела дома. Всегда хорошо выглядела. Накануне трагедии обеих видели во дворе, они что-то убирали. Ночью ничего не слышали, только видели, что свет горел", - говорит сосед Александр.

Знакомые семье говорят, что Татьяна обожала свою дочь, ходила на школьные собрания, девочка, казалось, была счастлива.

"Татьяна не уходила в запои, максимум, что она могла себе позволить - это выпить на праздники. К наркоманам и наркотикам отношение у нее презрительное", - рассказал мужчина, знающий семью.

А вот брат Татьяны Антон был законченным пьяницей. Дома постоянно были друзья и попойки. Кроме того, он все нес из дому, а еду, приготовленную Татьяной, часто съедал вместе с собутыльниками. А если сестра ему перечила - избивал ее. Доходило до того, что в дом вызывали полицию, но реакции никакой особой не было.

"Она была очень хорошей матерью, за ребенка порвет любого. С братом не очень ладила, он любитель выпить. Я думаю, Тане что-то подсыпали", - предполагает Светлана, знакомая семьи.

Но вот судя по записям с зала суда, который вчера отправил ее под арест на 60 суток, Татьяна вела себя не совсем адекватно. Кричала на судью, ругалась с журналистами. Она также заявляла, что вовсе не Татьяна Пьянова, а дочери Кристины у нее нет. Также в ее словах проскакивали фразы вроде "пролила кровь", "пронесла крест" и обращения к некоему "своему богу".

Опубліковано Анею Юрченко Четвер, 30 квітня 2020 р.

Убийство девочки под Харьковом (видео: facebook.com/anyajurchenko)

Впереди Татьяну Пьянову ждет психологическая экспертиза. Если женщину признают вменяемой, ей грозит самое суровое наказание за убийство дочери - пожизненное заключение.