Пролила кров і пронесла хрест: жінка, що відрізала доньці голову, відзначилася заявою

Тетяна П'янова (скрін відео: facebook.com/anyajurchenko)

Жорстоке вбивство під Харковом шокувало Україну

Вбивство під Харковом 30 квітня шокувадо своєю жорстокістю. Тепер Тетяна П'янова, яка вбила 11-річну доньку, заперечує свою провину. 38-річна жінка під час слухання про обрання запобіжного заходу, заперечувала, що її прізвище П'янова, відкрито грубила судді і зривалася на крик.

При спілкуванні з журналістами у залі суду вона посилалася на якогось "свого бога", який просив щось передати судді. Наявність у неї дочки на ім'я Христина вона заперечувала, та й взагалі просила "не лізти в її особисте життя".

"Донька у мене не Крістіна, а звуть Єва, щоб ви знали. Є питання? Немає. А скоро буде Адам. Все в порядку. За дочку я проливаю кров свою і вашу", - заявила жінка.

П'янова також заявляла, що дасть поклик богові, як тільки вийде звідси, а вже бог вирішить, стратити або помилувати. Вона також впевнена, що пронесла свій хрест і показувала збиті в кров ноги. Відео в Facebook розмістила журналіст Ганна Юрченко.

Опубліковано Анею Юрченко Четвер, 30 квітня 2020 р.

Зазначимо, що як сусіди, так і брат жінки розповідають, що стосунки в родині були нормальні. Дівчинка була доглянута, а Тетяна багато працювала, випивала хіба що святами.

Опубліковано Анею Юрченко Четвер, 30 квітня 2020 р.

Нагадаємо, що близько 6:00 в селі Подвірки повністю гола жінка блукала по вулиці. В одній руці у неї була "заточка", в іншій - пакет з відрізаною жіночою головою. При затриманні вона кидалася на поліцейських. У погоні брало участь чотири екіпажі поліції.

Опубліковано Анею Юрченко Четвер, 30 квітня 2020 р.

Пізніше брат жінки, з яким вона живе в одному помешканні, знайшов обезголовлене тіло своєї 11-річної племінниці. Виявилося, що мати завдала дівчинці 20 ножових поранень, потім відрізала дитині голову.

Опубліковано Анею Юрченко Четвер, 30 квітня 2020 р.

Вбивство дівчинки під Харковом (всі відео: facebook.com/anyajurchenko)

За рішенням суду Тетяну П'янову відправили під арешт на два місяці. Жінці за вбивство дочки загрожує довічне ув'язнення.