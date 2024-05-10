Винница простилась с самым молодым героем "Азовстали" Назарием "Гренкой" Гринцевичем (фото, видео)

10 мая Винница попрощалась с погибшим героем - самым молодым защитником "Азовстали" Назарием "Гренкой" Гринцевичем, которому в марте исполнился всего 21 год. Парень вернулся из российского плена и снова стал на защиту Украины.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Софии Копач, Галины Овчаренко, "Типова Вінничина" и газеты "Місто" в Facebook, "Суспільне", страница "libkos" в Instagram.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как украинцы прощались с павшим защитником.

Как в Виннице прощались с Назарием "Гренкой" Гринцевичем

Заупокойная панихида по погибшему юноше состоялась в Свято-Преображенском кафедральном соборе города Винницы.

В храм пришли родные Назария, друзья, близкие, боевые побратимы... Всего собралось около нескольких сотен человек.

После заупокойной панихиды началась церемония прощания с Гринцевичем на винницком стадионе "Нива". Там тоже собрались сотни людей.

"Это так страшно и так больно, смотреть, как в гробу лежит, прежде всего, ребенок. Да, герой, мужественный и искусный воин, настоящий мужчина. Но ведь ребенок. В гроб родные положили все, что он любил при жизни: набор Lego, печенье Oreo, Хэппи Мил", - рассказал присутствовавший на месте события фотограф Либеров.

Исходя из опубликованных в социальных сетях фото и видео, на протяжении всей дороги колонну с гробом сопровождали люди.

Некоторые водители останавливали движение и выходили из машин. Пассажиры выходили из общественного транспорта.

На глазах у большинства собравшихся блестели слезы боли по невероятно светлому и мужественному человеку, положившему собственную жизнь за нашу безопасность.

Что известно о жизни и достижениях "Гренки"

Еще до своего совершеннолетия Назарий Гринцевич тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". Там он потом и остался - служить и защищать Родину.

Полномасштабную войну юноша встретил в Мариуполе. В течение трех месяцев удерживал вместе с побратимами легендарный металлургический комбинат "Азовсталь".

В этот же период, защищая город от захватчиков, встретил он и свой 19-й день рождения.

Назарий находился в строю, пока не поступил приказ высшего военного командования насчет сохранения жизни личного состава подразделений, находившихся на "Азовстали".

Затем был плен. "Гренку" на протяжении более четырех месяцев держали в колонии оккупированной так называемой "ДНР".

21 сентября 2022 года его и еще 215 украинских военнопленных освободили из российского плена в пределах большого обмена.

Назарий Гринцевич (скриншот: youtube.com/@viddushivdushu)

После возвращения домой юноша неоднократно отмечал, что на войне самое главное - характер и мотивация. Для него мотивацией было - иметь возможность приезжать в свободный родной город - Винницу.

Чтобы ускорить победу Украины, Назарий вернулся на службу и стал командиром взвода оптических наблюдателей подразделения "Контакт 12".

10 марта 2024 года юному, но невероятно мужественному бойцу за украинскую независимость, исполнился 21 год.

"Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину", - именно такие слова "Гренки" могут навсегда остаться в памяти его родных, друзей и побратимов.