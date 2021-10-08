У Вінницькій області швидка відмовилась госпіталізувати живого чоловіка і порадили вести у морг

Чому лікарі відмовились забирати чоловіка

14-річна Ілона знайшла свого батька всього у крові. Родичі викликали швидку, але фельдшерка, яка приїхала на виклик вирішила, що пацієнт безнадійний і відмовилася його забирати. Натомість викликала поліцію, бо запідозрила в чоловіка черепно-мозкову травму.

За словами речниці поліції Вінниччини Анни Олійник, цю версію перевірено. У чоловіка була кровотеча з носа і рота.

Однак, медики все одно поїхали та порадили рідним шукати авто, щоб відвезти Анатолія у морг. Пройшло кілька годин, чоловік дихав, тож рідні вдруге викликали швидку. Інша бригада одразу запідозрила інсульт та транспортували до реанімаційного відділення. Але було вже пізно. Час, такий важливий при інсульті, було втрачено, кажуть лікарі.

"Був обширний крововилив в ліву півкулю мозку, він був інкурабельний і помер. Якби було проведено все як треба, можливо щось би і змінилося", - каже заступниця головного лікаря Барської районної лікарні Наталія Навроцька.



На станції швидкої від коментарів відмовляються. Кажуть лише, що фельдшерка Галина Чорна пропрацювала у них 40 років, але після скандалу звільнилася.

За словами Галини Чорної, випадок був несумісний з життям. Мозкова кома була таких балів, що нічого не зробила б, додала вона.

Звільнилася вона не через почуття провини, а через тиск

Що кажуть у поліції

Як розповіла речниця поліції Вінниччини Анна Олійник, проводиться розслідування та триває судово-медична експертиза. Також до матеріалів провадження долучать висновки комісії департаменту охорони здоров'я, які мають дати оцінку відповідності дій лікаря.

Хочуть почути хоча б вибачення, кажуть рідні Анатолія. Якщо ж фельдшерка не зробить навіть цього - подадуть до суду.