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Під Вінницею зливою "змило" село: з'явилися фото руйнувань

STYLERЖиття    18.06.2020 - 10:12
Під Вінницею зливою "змило" село: з'явилися фото руйнувань
Під Вінницею від зливи постраждало село (колаж: РБК-Україна)

У селі Вінницької області злива наробила біди

У Вінницькій області потужною зливою практично "змило" село. Так, літня негода з сильними локальними опадами дісталася до Клембівки Ямпільського району.

Через зливу ввечері 17 червня були підтоплені будинки місцевих жителів, залиті колодязі та присадибні ділянки. Про це повідомляє ДСНС України. Рятувальники відкачують воду, але урожай місцевих жителів сильно постраждав через погоду.

Повідомлення про підтоплення надійшло близько 19:15 на лінію 101. Рятувальники на місці виявили, що постраждало п'ять житлових будинків, вісім присадибних ділянок, а також п'ять колодязів, та розмито 300 метрів вулиць через потужні потоки води.

Рятувальники разом з місцевими жителями ліквідовували наслідки негоди. В селі також проводяться подворові обходи, а сьогодні планують провести засідання районної комісії ТЕБ та НС.

Під Вінницею зливою &quot;змило&quot; село: з'явилися фото руйнуваньПід Вінницею зливою &quot;змило&quot; село: з'явилися фото руйнуваньПід Вінницею зливою &quot;змило&quot; село: з'явилися фото руйнувань

У Вінниці негода наробила біди (фото: dsns.gov.u, vinnitsa.info)

Кліматологи кажуть, що до подібних стихій українцям доведеться звикати. Адже за останні п'ять років температура в Україні зростає швидше, ніж у цілому на планеті.

"На тлі бездощового періоду можуть утворюватися настільки потужні хмари, що буквально за кілька годин випадає двомісячна (а то і більше) норма опадів - розповіла в одному з інтерв'ю кліматолог Віра Балабух.

І погода підтверджує ці зміни. Так, днями смерч під Херсоном зруйнував будинки і вирвав дерева.

Раніше ми писали, що Київ пішов під воду після чергової зливи, з'явилися фото і відео.

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Автор: Светлана Мащенко

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