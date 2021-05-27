У Вінниці випустили під заставу "мажорку", яка збила школяра: хворіє на алкоголізм

Після скоєння наїзду на школяра у 43-річної "мажорки" - водійки кросовера Haval - перевірили рівень вмісту алкоголю в крові. Виявилося, що він в 16 разів перевищував норму.

У Вінниці п'яна жінка збила дитину (фото: facebook.com/groups / Вінницька Матуся)

В ході судового засідання щодо обрання запобіжного заходу було вирішено дозволити Наталії Дзись вийти з ізолятора під 181 тисячу застави. Її сім'я внесла суму, і жінку відпустили.

На слуханні також з'ясувалося винуватиця аварії перебуває на обліку в диспансері у нарколога, оскільки хворіє на алкоголізм.

При обранні запобіжного заходу жінка попросила вибачення за скоєне, і після таких слів матері школяра Тетяні Тарасюк стало погано, і їй викликали "швидку допомогу", повідомляє "Суспільне".

Як розповіли батьки 13-річного Андрія, який знаходиться в медикаментозній комі, "мажорка" перерахувала на його лікування тільки 10 тисяч, але цих грошей не вистачає навіть на один день терапії.

За словами нейрохірурга дитячої обласної лікарні, у школяра дуже серйозне пошкодження мозку і травми хребта, йому потрібна буде складна операція, а потім довга реабілітація.

Так, коли хлопця на великій швидкості збила машина, він наколовся головою на арматуру, отримавши розрив мозку.

Якщо провину "мажорки" доведуть, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Відео: у Вінниці на суді обирали запобіжний захід жінці, яка п'яною збила 15-річного школяра