У Вінниці після візиту до стоматолога чоловік впав у кому і помер

У Вінниці чоловік помер після відвідин стоматологічної поліклініки, де йому вирвали хворий зуб. Через деякий час після цього у нього сильно погіршився стан, Віктора Олійника госпіталізували, й у свій 52-й день народження чоловік помер в реанімації.
Про це 29 липня передає місцеве видання "33-й канал".
Повідомляється, що у жителя Вінниці після візиту до стоматолога "знесло" всю щоку, і чоловіка стали мучити нестерпні головні болі.
Олійник потрапив у Вінницьку міську клінічну лікарню №1, де його відразу помістили в реанімацію. Пацієнт впав у кому.
Лікарі діагностували у чоловіка менінгіт.
Незважаючи на всі зусилля медиків, вчора, 28 липня, він помер. Трагедія настала якраз в день народження Віктора, на 52-му році життя.
Наразі не відомо, чи стануть рідні померлого подавати в поліцію заяву щодо медичної недбалості стоматолога, що призвело до смерті людини.
Менінгіт - це запалення оболонок головного і спинного мозку бактеріального, вірусного або грибкового походження. Інфікування відбувається гематогенним, лімфогенним або повітряно-крапельним шляхом. Менінгіт дуже небезпечний, особливо при затримці з лікуванням, і може викликати серйозні ускладнення (глухоту, епілепсію, гідроцефалію і проблеми з розумовим розвитком у дітей), а також можливий летальний результат.
Хвороботворними збудниками менінгіту є віруси, бактерії, грибки. Факторами є наявність (в тому числі прихованих) гнійних або запальних хронічних процесів в пазухах носогорла або слуховому каналі, а також переохолодження організму.
Раніше повідомлялося, що в Броварах за дивних обставин загинула 5-річна дівчинка, яку за два дні до трагедії водили до зубного лікаря.
Також ми писали про те, що нещодавно в Маріуполі суд виправдав медика стоматологічної клініки, якого звинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвели до смерті дитини чотири роки тому.