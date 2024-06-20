Под Винницей нашли уникальные еврейские фрески, которые хотели уничтожить при СССР

Что известно о находке

По словам Камозина, в помещении когда-то принадлежавшего к синагоге здания нашли большое количество еврейских фресок, которые довольно неплохо сохранились. Вероятно, они принадлежат к Бейту Мидрашу.

"Прошлой весной я рассказывал, что директор местной еврейской общины Алик Лецхер выкупил одно из находящихся в комплексе синагоги зданий. Тогда фрески были найдены на одной из стен. Сейчас при ремонтных работах выяснилось, что фрески сохранились и в некоторых других помещениях", - рассказал он.

Камозин добавил, что в советское время это здание было превращено в крупоцех. Долгое время она стояла заброшенная и сейчас ее откупили.

Найдены еврейские фрески со скрижалями в Ильинцах (фото: facebook.com/kamozin13)

Какой была синагога в Ильинцах

Комплекс еврейских культовых построек был построен в XVIII веке (примерно в 1740 году). Здание главной синагоги является одним из самых больших в Винницкой области. Комплекс включал: главную синагогу, женскую синагогу, здание хедера и талмуд-торы.

К 1900 году в этом регионе насчитывалось около 5 тысяч населения и почти все были евреями. В 1917 году была установлена советская оккупация, а в 1918 году город заняли войска кайзеровской Германии. Еще через год - войска генерала Деникина, а 1920 год - снова советская власть.

Как выглядела синагога в Ильинцах (фото: Википедия)

Во время Голодомора, организованного советской властью в 1932-1933 годах, умерло по меньшей мере 204 жителя города.

В июле 1941 года Ильинцы оккупировали немецкие войска, и оккупация продолжалась около трех лет. Во время Холокоста на территории комплекса действовало "иллинецкое гетто", куда было загнано из городка и окрестных сел около 5 тысяч евреев. За это время было расстреляно 2489 евреев. Советские власти заняли город в марте 1944 года.

А после второй мировой войны в городе почти не осталось еврейского населения. Хедер и Талмуд-тор переоборудовали в так называемую "крупорушку" - мельницу. В синагоге разместили цех мебельной фабрики, а затем сделали столярную мастерскую.

Как выглядит здание синагоги в Ильинцах сейчас (фото: Википедия)