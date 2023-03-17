Женщина в Виннице прожила 18 лет с мединструментом, и теперь может получить почти миллион

Детали винницкого инцидента

В 2005 году винничанку прооперировали в Винницком Военно-медицинском Центре ВВС. Тогда хирурги "забыли" достать из нее медицинский инструмент, оставшийся в теле женщины на целых 18 лет!

После этого она обращалась к врачам с болью в животе, одышкой и повышенной утомляемостью. В 2019 году она попала в больницу, где во время обследований в ее теле был обнаружен шпатель Ревердена. По размерам он примерно 30 сантиметров в длину.

Шпатель Ревердена (фото: surgiwelomed.ua)

Жительница Винницы отмечает, что никаких операций, кроме той злосчастной, у нее не было. На фоне ухудшающегося самочувствия ей даже назначили третью группу инвалидности.

За время с 2005 по 2019 год женщина требует в больнице, где оперировалась, моральное возмещение размером 5 000 гривен.

В декабре 2022 года суд постановил взыскать с госпиталя почти 4 000 гривен за материальный ущерб, расходы на судмедэкспертизу и услуги юриста по 5 000 гривен и 885 000 компенсации за моральный ущерб.

Общая сумма возмещения составляет около 900 000 гривен!

Реакции врачей

Военно-медицинский центр подал апелляцию, объясняя тем, что денежная компенсация не соответствующая.

Обвиняемый хирург объяснял, что шпатель Ревердана не используется в типе хирургического вмешательства, которое проводили пациентке. Другой врач утверждает, что не помнит все обстоятельства операции, ведь это было довольно давно.