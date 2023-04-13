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Возникнут неприятные последствия: вот почему нельзя оставлять ложку в супе

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Четверг 13 апреля 2023 19:05
Возникнут неприятные последствия: вот почему нельзя оставлять ложку в супе Почему нельзя оставлять ложку в супе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие еще с детства знают, что нельзя надолго оставлять ложку в еде. Все потому, что могут возникнуть непредсказуемые последствия, которые понравятся не всем.

Можно ли оставлять ложку в блюдах - читайте в материале Styler ниже.

Что может произойти

В общем это связано с окислением металла, из которого изготовлены столовые приборы. В результате химической реакции создается среда, ускоряющая порчу продуктов. Речь идет об изделиях из стали и алюминия. Реже, эта проблема касается приборов из нержавеющей стали.

К тому же существует мнение, что блюдо в котором оставить ложку, будет иметь неприятный вкус. В общем, к этому приводят столовые приборы с царапинами и другими повреждениями.

Алюминиевая посуда может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому ложку из этого металла не следует оставлять в супе.

Еще одной причиной есть бактерии и микрофлора. Особенно это касается сметаны. Все потому, что остающиеся на приборе микроорганизмы могут стать прекрасной основой для размножения бактерий и плесени в пище.

Почему нельзя оставлять ложку в чашке с чаем

Этого делать не стоит по чайному этикету. Все потому, что размешав ложкой сахар в чашке, необходимо ее достать и переложить на блюдце.

Ранее считалось, что ложка из металла обладает особой магической силой. С ней в чай могла попасть нечистая сила. Поэтому людей, часто оставляющих ложки в чашках, преследуют заболевания и различные проблемы.

Существует примета, если чай разлился из-за ложки, могут возникнуть проблемы. Вместе с пролитым чаем человека покидает удача, привлекая проблемы и огорчения. К тому же оставленная в чашке ложка может привести к постоянным ссорам и даже разводу.

Ранее мы сообщали, почему нельзя разогревать еду больше одного раза.

Также мы называли ошибку, из-за которой суп застывает и превращается в желе.

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