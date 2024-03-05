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Возникает риск болезней сердца и диабета: врачи рассказали о сложном заболевании

Почему возникает ожирение (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Избыточная масса тела - это не только дефект внешности. Чем больше у человека лишнего веса, тем выше риск развития различных недугов. Ожирение это не только косметическая проблема, но и медицинская.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Zdorovishi razom".

Чем опасно ожирение

Ожирение - это сложное заболевание, связанное с избыточным количеством жира в организме. Это медицинская проблема, которая повышает риск многих других заболеваний и проблем со здоровьем, в частности:

Врачи рассказали, что в результате ожирения могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:

  • Болезни сердца и инсульты - повышается вероятность высокого артериального давления и нездорового уровня холестерина, которые являются факторами риска сердечных заболеваний и инсульта
  • Сахарный диабет 2 типа - ожирение повышает риск инсулинорезистентности и диабета
  • Некоторые виды рака - ожирение может увеличить риск рака матки, шейки матки, эндометрия, яичников, молочной железы, толстой кишки, прямой кишки, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и простаты
  • Проблемы с пищеварением - повышается вероятность развития изжоги, болезней желчного пузыря и проблем с печенью
  • Апноэ сна - люди с ожирением чаще страдают апноэ во сне, потенциально серьезного расстройства, при котором дыхание постоянно останавливается и начинается во время сна
  • Остеоартроз - ожирение увеличивает нагрузку на суставы, несущие вес. Это также способствует воспалению, включающему отек, боль и чувство жара в теле
  • Жировая болезнь печени - ожирение повышает риск жировой дистрофии печени, заболевание, возникающее из-за чрезмерного отложения жира в печени
  • Тяжелые симптомы COVID-19 – людям с тяжелыми случаями COVID-19 может потребоваться лечение в отделениях интенсивной терапии или даже механическая помощь для дыхания

Важно помнить, что даже умеренная потеря веса может улучшить или предотвратить проблемы со здоровьем, связанным с ожирением.

Более здоровое питание, увеличение физической активности и изменения поведения могут помочь вам похудеть.

"Около 80% подростков, у которых развивается ожирение, будут проблемы с весом и во взрослом возрасте", - говорится в сообщении.

Причины возникновения

На развитие ожирения влияет множество факторов, обладающих эндогенной и экзогенной природой.

Среди таких факторов можно выделить:

  • возрастные причины ожирения - обусловлены снижением активности метаболических процессов в организме человека при уменьшении физических нагрузок
  • заболевания эндокринного характера, вследствие которых изменились поведенческие реакции в сфере питания и снизилась продукция жирорасщепляющих гормонов
  • специфика условий труда - работа, не требующая двигательной активности
  • наследственная предрасположенность является фактором риска, если ожирение или близкое состояние наблюдается у близких родственников
  • неправильное питание - самый распространенный фактор ожирения
  • малоподвижный образ жизни. Отсутствие двигательной активности, занятий спортом, ежедневных умеренных физических нагрузок не позволяет количеством калорий, поступающих в организм с пищей, превращаться в энергию.
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