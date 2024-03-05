Возникает риск болезней сердца и диабета: врачи рассказали о сложном заболевании

Чем опасно ожирение

Ожирение - это сложное заболевание, связанное с избыточным количеством жира в организме. Это медицинская проблема, которая повышает риск многих других заболеваний и проблем со здоровьем, в частности:

Врачи рассказали, что в результате ожирения могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:

Болезни сердца и инсульты - повышается вероятность высокого артериального давления и нездорового уровня холестерина, которые являются факторами риска сердечных заболеваний и инсульта

Сахарный диабет 2 типа - ожирение повышает риск инсулинорезистентности и диабета

Некоторые виды рака - ожирение может увеличить риск рака матки, шейки матки, эндометрия, яичников, молочной железы, толстой кишки, прямой кишки, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и простаты

Проблемы с пищеварением - повышается вероятность развития изжоги, болезней желчного пузыря и проблем с печенью

Апноэ сна - люди с ожирением чаще страдают апноэ во сне, потенциально серьезного расстройства, при котором дыхание постоянно останавливается и начинается во время сна

Остеоартроз - ожирение увеличивает нагрузку на суставы, несущие вес. Это также способствует воспалению, включающему отек, боль и чувство жара в теле

Жировая болезнь печени - ожирение повышает риск жировой дистрофии печени, заболевание, возникающее из-за чрезмерного отложения жира в печени

Тяжелые симптомы COVID-19 – людям с тяжелыми случаями COVID-19 может потребоваться лечение в отделениях интенсивной терапии или даже механическая помощь для дыхания

Важно помнить, что даже умеренная потеря веса может улучшить или предотвратить проблемы со здоровьем, связанным с ожирением.

Более здоровое питание, увеличение физической активности и изменения поведения могут помочь вам похудеть.

"Около 80% подростков, у которых развивается ожирение, будут проблемы с весом и во взрослом возрасте", - говорится в сообщении.

Причины возникновения

На развитие ожирения влияет множество факторов, обладающих эндогенной и экзогенной природой.



Среди таких факторов можно выделить: