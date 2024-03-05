Возникает риск болезней сердца и диабета: врачи рассказали о сложном заболевании

Чем опасно ожирение
Ожирение - это сложное заболевание, связанное с избыточным количеством жира в организме. Это медицинская проблема, которая повышает риск многих других заболеваний и проблем со здоровьем, в частности:
Врачи рассказали, что в результате ожирения могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем:
- Болезни сердца и инсульты - повышается вероятность высокого артериального давления и нездорового уровня холестерина, которые являются факторами риска сердечных заболеваний и инсульта
- Сахарный диабет 2 типа - ожирение повышает риск инсулинорезистентности и диабета
- Некоторые виды рака - ожирение может увеличить риск рака матки, шейки матки, эндометрия, яичников, молочной железы, толстой кишки, прямой кишки, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и простаты
- Проблемы с пищеварением - повышается вероятность развития изжоги, болезней желчного пузыря и проблем с печенью
- Апноэ сна - люди с ожирением чаще страдают апноэ во сне, потенциально серьезного расстройства, при котором дыхание постоянно останавливается и начинается во время сна
- Остеоартроз - ожирение увеличивает нагрузку на суставы, несущие вес. Это также способствует воспалению, включающему отек, боль и чувство жара в теле
- Жировая болезнь печени - ожирение повышает риск жировой дистрофии печени, заболевание, возникающее из-за чрезмерного отложения жира в печени
- Тяжелые симптомы COVID-19 – людям с тяжелыми случаями COVID-19 может потребоваться лечение в отделениях интенсивной терапии или даже механическая помощь для дыхания
Важно помнить, что даже умеренная потеря веса может улучшить или предотвратить проблемы со здоровьем, связанным с ожирением.
Более здоровое питание, увеличение физической активности и изменения поведения могут помочь вам похудеть.
"Около 80% подростков, у которых развивается ожирение, будут проблемы с весом и во взрослом возрасте", - говорится в сообщении.
Причины возникновения
На развитие ожирения влияет множество факторов, обладающих эндогенной и экзогенной природой.
Среди таких факторов можно выделить:
- возрастные причины ожирения - обусловлены снижением активности метаболических процессов в организме человека при уменьшении физических нагрузок
- заболевания эндокринного характера, вследствие которых изменились поведенческие реакции в сфере питания и снизилась продукция жирорасщепляющих гормонов
- специфика условий труда - работа, не требующая двигательной активности
- наследственная предрасположенность является фактором риска, если ожирение или близкое состояние наблюдается у близких родственников
- неправильное питание - самый распространенный фактор ожирения
- малоподвижный образ жизни. Отсутствие двигательной активности, занятий спортом, ежедневных умеренных физических нагрузок не позволяет количеством калорий, поступающих в организм с пищей, превращаться в энергию.