Виникає ризик хвороб серця та діабету: лікарі розповіли про складне захворювання

Чим небезпечне ожиріння

Ожиріння - це складне захворювання, пов’язане з надмірною кількістю жиру в організмі. Це медична проблема, яка підвищує ризик багатьох інших захворювань і проблем зі здоров’ям, зокрема:

Лікарі розповіли, що в результаті ожиріння можуть виникнути такі проблеми зі здоров'ям:

Хвороби серця та інсульти - підвищується ймовірність високого кров’яного тиску та нездорового рівня холестерину, які є факторами ризику серцевих захворювань та інсульту

Цукровий діабет 2 типу - ожиріння підвищує ризик інсулінорезистентності та діабету

Деякі види раку - ожиріння може збільшити ризик раку матки, шийки матки, ендометрію, яєчників, молочної залози, товстої кишки, прямої кишки, стравоходу, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок і простати

Проблеми з травленням - підвищується ймовірність розвитку печії, хвороб жовчного міхура та проблем з печінкою

Апное сну - люди з ожирінням частіше страждають від апное уві сні, потенційно серйозного розладу, при якому дихання постійно зупиняється і починається під час сну

Остеоартроз - ожиріння збільшує навантаження на суглоби, що несуть вагу. Це також сприяє запаленню, яке включає набряк, біль і відчуття жару в тілі

Жирова хвороба печінки - ожиріння підвищує ризик жирової дистрофії печінки, захворювання, яке виникає через надмірне відкладення жиру в печінці

Важкі симптоми COVID-19 - людям із важкими випадками COVID-19 може знадобитися лікування у відділеннях інтенсивної терапії або навіть механічна допомога для дихання

Важливо пам'ятати, що навіть помірна втрата ваги може покращити або запобігти проблемам зі здоров’ям, пов’язаним з ожирінням.

Більш здорове харчування, збільшення фізичної активності та зміни поведінки можуть допомогти вам схуднути.

"Близько 80% підлітків, у яких розвивається ожиріння, матимуть проблеми з вагою і в дорослому віці", - йдеться у повідомленні.

Причини виникнення

На розвиток ожиріння впливає безліч факторів, що мають ендогенну і екзогенну природу.



Серед таких факторів можна назвати: