RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изобретатель создал первую в мире беспроводную розетку. Она передает энергию через окно

Устройство Power Mole передает электроэнергию прямо через стекло (фото: Acqua Industries)
Автор: Павел Колесник

Питер Бевелаква, инженер из Калифорнии, создал беспроводную розетку Power Mole, способную заряжать уличные приборы через домашние источники энергии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на одно из крупнейших в мире независимых научно-технических изданий New Atlas.

Детали беспроводной розетки

Это устройство функционирует на основе принципа индуктивной связи, аналогичного использованному в беспроводных системах зарядки для смартфонов, и состоит из двух компонентов. Один из них подключается к источнику энергии, а другой - к устройству, которое требует питания.

Затем оба компонента крепятся к стеклу с обеих сторон. Это устройство способно передавать до 10 Ватт энергии. Другими словами, оно представляет собой удлинитель, который не требует отдельных отверстий для работы. Система способна передавать сигнал через стекло толщиной до 30 миллиметров, а также через дерево и другие неметаллические материалы.

Передатчик Power Mole (слева) и приемник (справа) (фото: Acqua Industries)

Важно отметить, что Power Mole совместим только с устройствами, оборудованными портом USB. Несмотря на теоретическую возможность передачи до 10 Ватт энергии, в настоящее время оно ограничивается 5 Ваттами. Следовательно, его использование для питания, например, электродрели, невозможно.

Power Mole предназначен для устройств с низким энергопотреблением (фото: Acqua Industries)

Это изобретение уже представлено на платформе Kickstarter по цене 59 долларов, однако пока доступно только в США. В случае успешного завершения кампании по сбору средств для производства, возможна расширенная доставка и в другие страны.

 

Читайте также, нужно ли извлекать зарядное устройство из розетки, если оно ничего не заряжает.

У нас также есть материал о том, что эксперты призывают не пользоваться бесплатными зарядками в публичных местах.

Читайте РБК-Украина в Google News
прилади