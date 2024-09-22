Как лучше использовать белый цвет в интерьере: советы от дизайнеров

Оттенки белого: больше, чем кажется

На первый взгляд белый цвет может казаться простым и однообразным, однако существует множество его оттенков.

Дизайнеры выделяют тёплые оттенки белого (с желтоватым или кремовым подтоном), холодные (с голубым или серым оттенком), и нейтральные, как в художественных галереях. Каждый из них создает разное настроение в комнате.

Теплые оттенки придают уют, холодные - элегантности и свежести, а нейтральные подходят для создания современного и минималистического пространства.

Создание идеального белого цвета

Чтобы подобрать идеальный оттенок белого, профессионалы советуют смешивать цвета вручную. Например, для получения более мягкого белого можно добавить каплю черного, а для более теплого - несколько капель желтого или охры.

Важно наносить тестовые мазки на стены и наблюдать за их реакцией в разное время дня - при естественном и искусственном освещении. Это поможет понять, какой оттенок будет работать лучше всего в вашем пространстве.

С помощью белого цвета можно зрительно сделать просторное помещение (фото: Freepik.com)

Белый цвет - ключ к просторному интерьеру

Если вы мечтаете зрительно увеличить пространство и сделать его светлее, белый - ваш союзник. Он рефлексирует свет и создает иллюзию пространства даже в небольших комнатах.

Комбинирование же белого с другими цветами позволяет играть с контрастами и делать акценты на деталях, таких как мебель или текстиль.

Текстуры: белый, но не скучный

Чтобы белый интерьер не выглядел монотонно, следует экспериментировать с текстурами. Сочетайте разные материалы: например, используйте матовую краску для стен и глянцевую для дверей, выбирайте ворсистые ковры и гладкие ткани для мебели.

Это создаст интересный и динамичный вид, даже если весь интерьер будет исполнен в оттенках белого.

Как белый влияет на настроение и здоровье

Психологи говорят, что белый цвет способствует покою и обновлению. Поэтому его часто используют в спальнях и ванных комнатах. Он создает чувство чистоты и свежести, а также помогает настроиться на спокойный отдых.

Если вы хотите улучшить качество своего сна, покрасьте стены в теплый оттенок белого - это поможет расслабиться перед сном.

Белый цвет успокаивает психику для хорошего сна (фото: Freepik.com)

Уход за белыми поверхностями

Белый интерьер может быть более уязвим к пятнам и грязи, особенно в зонах с интенсивным движением, таких как коридоры или лестницы.

Однако этот недостаток можно легко устранить, если использовать полуглянцевую или глянцевую краску, которая облегчает уход за поверхностями. Кроме того, всегда можно покрыть белую краску защитным лаком, чтобы продлить ее жизнь.

Белый цвет - универсальный выбор

Белый отлично сочетается с любыми другими цветами, что делает его универсальным фоном для экспериментов.

Он подходит для классических интерьеров, современных минималистических просторов и даже эклектичных стилей. Независимо от того, какие аксессуары или мебель вы выберете, белый цвет подчеркнет их и придаст изысканности вашему дому.

Белый цвет в вашем интерьере - это возможность творить пространство, которое будет отображать ваше настроение, стиль и индивидуальность.

Экспериментируйте с оттенками, текстурами и материалами и белый цвет станет волшебным инструментом для создания идеального пространства.