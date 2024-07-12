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Он сыграл Карла в "Ходячих мертвецах", а сейчас стал настоящим красавчиком. Как изменился актер Чендлер Риггз

Чендлер Риггз (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сериал "Ходячие мертвецы", получивший 11 сезонов и выходивший с 2010 по 2022 год, собрал миллионную армию фанатов. Главные герои постапокалиптической истории стали любимцами многих. Один из персонажей - сын Рика Граймса Карл, буквально рос на глазах зрителей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сейчас выглядит актер, игравший Карла в "Ходячих мертвецах", и чем он сейчас занимается.

Каким был актер в детстве

На момент начала съемок первого сезона "Ходячих мертвецов" Риггзу было всего 10 лет. У мальчика уже было несколько киноработ, но они не принесли ему столь большой популярности, как роль сына Рика.

Актер в первом сезоне "Ходячих мертвецов" (скриншоты)

Сначала Риггз играл испуганного мальчика, борющегося за жизнь в мире, где люди спасаются от зомби. Но потом, когда сериал начал получать новые сезоны, актер показал, как непростые условия заставляют ребенка рано повзрослеть.

Карл из "Ходячих мертвецов" (скриншоты)

И если вы не досмотрели сериал до конца, то переживать не стоит - спойлеров не будет.

Чендлер Риггз (скриншот)

Актер посвятил сериалу много лет, его персонаж из непоседливого мальчика превратился в смелого парня, который готов рисковать и никогда не опускает руки. Риггз удачно перевоплотился и покорил не только зрителей, но и кинокритиков. Он был дважды номинирован на престижные премии.

Карл из "Ходячих мертвецов" (скриншоты)

Как изменился актер

Сейчас Риггзу уже 25 лет. Он сильно изменился и заметно повзрослел. Актер не перестал сниматься в кино. Также он активно ведет соцсети и собирает множество комплиментов.

Чендлер Риггз из "Ходячих мертвецов" сейчас (фото: instagram.com/chandlerriggs5)

Риггза называют настоящим красавчиком. Конечно, в нем уже трудно узнать того мальчика, каким он был в "Ходячих мертвецах". Но харизмы стало еще больше.

В апреле этого года актер появился в короткометражном фильме "Паук", получившем одобрительные отзывы. Критики особенно отмечали работу Риггза, который удачно превратился в новую роль.

 

К слову, раньше мы уже рассказывали, как в реальной жизни выглядят актеры, сыгравшие троллей в "Десятом королевстве".

Кроме этого, недавно появилась подборка фильмов о путешествиях во времени, от которых вы затаите дыхание.

При создании материала были использованы источники: Instagram Риггза, Википедия.

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