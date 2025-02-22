Кому категорично нельзя пить кефир? Узнайте, входите ли вы в группу риска

Чем полезен кефир?

Прежде чем говорить о вреде, стоит отметить, что кефир действительно имеет много полезных свойств. Он улучшает микрофлору кишечника, способствует усвоению кальция, укрепляет иммунитет и может даже помочь в борьбе с лишним весом. Пробиотики, содержащиеся в кефире, поддерживают здоровье пищеварительной системы и помогают бороться с различными заболеваниями.

Негативные последствия ежедневного употребления кефира

Несмотря на все преимущества, ежедневное употребление кефира может иметь и негативные последствия:

Нарушение пищеварения

У некоторых людей, особенно с лактозной непереносимостью, кефир может вызвать вздутие, спазмы или диарею. Это связано с тем, что организм не может переваривать лактозу - молочный сахар, который содержится в кефире.

Увеличение кислотности желудка

Кефир имеет повышенную кислотность, поэтому его частое употребление может вызвать изжогу у людей с гастритом или язвенной болезнью. Особенно это касается людей с повышенной кислотностью желудка.

Аллергические реакции

Кефир, как и любой другой молочный продукт, может вызвать аллергические реакции у людей с непереносимостью белка коровьего молока. Симптомы аллергии могут варьироваться от кожных высыпаний до серьезных проблем с дыханием.

Избыток калорий

Кефир, особенно жирный, является достаточно калорийным продуктом. Если употреблять его в больших количествах, можно получить избыток калорий, что может привести к набору веса.

Привыкание кишечника

Регулярное употребление кефира может помочь нормализовать стул Однако, если полагаться только на кефир для этого, кишечник может "лениться" работать самостоятельно. В результате, после прекращения употребления кефира могут появиться запоры.

Как правильно потреблять кефир?

Если у вас есть проблемы с пищеварением, лактозная непереносимость или аллергия на белок коровьего молока, перед употреблением кефира стоит проконсультироваться с врачом.

Людям с гастритом или язвенной болезнью следует ограничить употребление кефира или употреблять его с осторожностью, особенно во время обострения заболевания.

Важно следить за количеством потребляемого кефира, особенно если вы следите за своим весом.

Не стоит полагаться только на кефир для нормализации стула. Лучше обратиться к врачу, чтобы выяснить причину запоров и получить соответствующее лечение.