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Экс-мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании: первые подробности

Суббота 16 декабря 2023 18:39
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Экс-мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании: первые подробности Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшего мужа секс-символа 90-х Памели Андерсон, барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe Томми Ли, обвинили в изнасиловании на борту вертолета. Иск против музыканта подала женщина, утверждающая, что инцидент произошел в феврале 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TMZ.

Что известно

Женщина утверждает, что была приглашена пилотом вертолета, с которым она дружила, на полет.

Когда она прибыла на место, оказалось, что вместо запланированной поездки в Сан-Диего они направляются в Лос-Анджелес, где также присутствовал Томми Ли.

Экс-мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании: первые подробности

Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)

По информации издания, во время полета артист и пилот употребляли алкоголь и наркотики, после чего Ли совершил действия сексуального характера пальцами и пытался склонить к оральному сексу.

После неприятного инцидента вероятная жертва страдает тревожностью, депрессией и ПТСР, и требует материальной компенсации.

Представители музыканта эти обвинения никак не прокомментировали.

Экс-мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании: первые подробности

Томми Ли (фото: instagram.com/tommylee)

Напомним, что Томми Ли был в браке с Памелой Андерсон с 1995 по 1998 год. Их история легла в основу сериала "Пэм и Томми".

Экс-мужа Памелы Андерсон обвинили в изнасиловании: первые подробности

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Недавно мы рассказывали, что актриса, обвинившая Депардье в изнасиловании, покончила с жизнью.

Также мы писали, что бывший муж россиянки, с которой закрутил роман Том Круз, предупредил его об опасности.

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