Выключение или сон: какой режим лучше выбрать, чтобы не нанести вред вашему компьютеру

Выключение компьютера

При правильном отключении системы, когда завершается работа, происходит закрытие всех активных программ и служб. Если завершение программы невозможно из-за несохраненных данных, система спрашивает пользователя о необходимости сохранения информации.

Если в Windows включен режим быстрого запуска, то при отключении важные системные файлы сохраняются на диске, что ускоряет дальнейший запуск компьютера. После выполнения этих шагов контроллер отключает питание от основных компонентов, и компьютер полностью выключается.

Спящий режим

В спящем режиме компьютер остается в работе, ожидая команды с клавиатуры, мыши или кнопки питания (если у вас ноутбук, то открытие крышки может активировать систему).

Переход в спящий режим отключает большинство компонентов компьютера, таких как видеоадаптер, система охлаждения процессора и корпуса, а также жесткий диск.

Однако оперативная память остается активной, которая содержит все необходимые данные, что обеспечивает быстрый возврат компьютера в нормальное состояние после выхода из сна.

Этот режим требует подключения компьютера к источнику питания.

Режим гиббернации

Но есть еще один режим - гибернации. В этом состоянии данные из оперативной памяти выгружаются на диск, компьютер можно отключить физически. Затем он включится и откроется тот же сеанс. Это удобно, но лучше этим режимом не пользоваться - возможны ошибки в его работе и потеря данных в некоторых случаях.

Как правильно поступить

Вполне возможно оставлять компьютер включенным постоянно, что даже полезно для него. Это предотвращает резкие изменения напряжения, и компоненты остаются равномерно прогретыми, избегая периодов охлаждения.

Однако, если в ближайшее время не предусмотрено использование ПК, его можно отключить. Например, если на компьютере нет активности в течение часа или двух, можно перевести его в спящий режим и затем быстро активировать при необходимости.

Как быть с ноутбуком

А вот лэптоп не следует держать включенным круглосуточно, потому что это переносной компьютер. То есть, он необходим для временного использования: в поездках, кафе и ресторанах. Именно в таком режиме ноутбук прослужит долго.

К тому же если вы переведете его в спящий режим, а он не будет подключен к источнику питания, то батарея впоследствии сядет, и такой способ отключения (а он выключится) будет считаться аварийным завершением работы, что вредно для операционной системы и может привести к утраты данных.