Требовал тысячу долларов: в Одессе патрульный шантажировал женщину, у которой погиб ребенок

Отмечается, что злоумышленника уже отправили за решетку, а также объявили о подозрении по ч.3 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Трагический случай гибели ребенка произошел в начале мая - мальчик после падения из окна здания скончался от полученных травм.

Как говорится в материалах дела, через несколько дней с 31-летней матерью погибшего ребенка связался ее знакомый, сотрудник Управления патрульной полиции в Одесской области ГЧП, и стал рассказывать, что женщина якобы может понести наказание за смерть сына.

"За 1000 долларов США полицейский пообещал договориться со следователем, чтобы она не попала в тюрьму за невыполнение родительских обязанностей, и содействовать закрытию уголовного производства по факту происшествия", говорится в публикации.

Однако женщина сражу же сообщила о неправомерных действиях старшего лейтенанта патрульной полиции Одесскому управлению Департамента внутренней безопасности НПУ, и оперативники "отреагировали мгновенно".

"Сразу после передачи части взятки - 600 долларов США - фигуранта задержали работники УДВБ НПУ, УСБУ в Одесской области и ТУ ДБР. Он уже за решеткой и ожидает избрания меры пресечения", - рассказали в Департаменте.

В Одессе Внутренняя безопасность полиции задержала патрульного за вымогание денег (фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua)

В сообщении также подчеркивается, что "таким позорным случаям нет места в рядах правоохранителей", и патрульный будет уволен из рядов правоохранительных органов, а сейчас он уже отстранен от занимаемой должности.