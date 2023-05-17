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Требовал тысячу долларов: в Одессе патрульный шантажировал женщину, у которой погиб ребенок

Коллаж РБК-Украина: одесский патрульный шантажировал женщину, у которой погиб сын в результате несчастного случая
Автор: Владимир Костырин

В Одессе разоблачили и задержали патрульного, который шантажировал местную жительницу, требуя заплатить ему 1000 долларов за непривлечение к уголовной ответственности за смерть ее маленького сына в результате падения с пятого этажа.

Об этом 17 мая передали в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что злоумышленника уже отправили за решетку, а также объявили о подозрении по ч.3 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

Трагический случай гибели ребенка произошел в начале мая - мальчик после падения из окна здания скончался от полученных травм.

Как говорится в материалах дела, через несколько дней с 31-летней матерью погибшего ребенка связался ее знакомый, сотрудник Управления патрульной полиции в Одесской области ГЧП, и стал рассказывать, что женщина якобы может понести наказание за смерть сына.

"За 1000 долларов США полицейский пообещал договориться со следователем, чтобы она не попала в тюрьму за невыполнение родительских обязанностей, и содействовать закрытию уголовного производства по факту происшествия", говорится в публикации.

Однако женщина сражу же сообщила о неправомерных действиях старшего лейтенанта патрульной полиции Одесскому управлению Департамента внутренней безопасности НПУ, и оперативники "отреагировали мгновенно".

"Сразу после передачи части взятки - 600 долларов США - фигуранта задержали работники УДВБ НПУ, УСБУ в Одесской области и ТУ ДБР. Он уже за решеткой и ожидает избрания меры пресечения", - рассказали в Департаменте.

В Одессе Внутренняя безопасность полиции задержала патрульного за вымогание денег (фото: facebook.com/dvb.npu.gov.ua)

В сообщении также подчеркивается, что "таким позорным случаям нет места в рядах правоохранителей", и патрульный будет уволен из рядов правоохранительных органов, а сейчас он уже отстранен от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что в Киеве фейковый "коп" занимался вымогательством, угрожая своей жертве уголовным преследованием за выдуманное правонарушение, и предлагая откупиться за 5 тысяч долларов.

Напомним, недавно юрист подробно объяснил, что делать, если от вас требуют взятку.

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