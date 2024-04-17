"Свободная женщина": что известно о сериале, который будут снимать по мотивам жизни Бриджит Макрон

Каким будет сериал о Бриджит Макрон

Это будет шестисерийный сериал под названием "Бриджит, свободная женщина" будет состоять из сборника рассказов о первой леди Франции и ее необычной истории любви с Эммануэлем Макроном, который на 25 лет младше жены.

Каждая серия будет продолжаться 45 минут, но пока неизвестно, будет ли каждый эпизод рассказывать отдельную историю, или же будет продолжать предыдущую, но уже интересно.

За сценарий нового сериала берутся французские писатели Чарльзо Бенедикт и Оливье Пупоно. А также еще до конца не решено, будет ли сериал драматическим или документальным. Но ему подойдут оба жанра, ведь это будет основано на реальных событиях жизни Бриджит.

Об истории любви Бриджит Макрон будет снимать сериал (фото: instagram.com/emmanueletbrigittemacron)

Актерский состав пока неизвестен, а также Gaumont пока держит сюжет в тайне, но это будет сериал о жизни супруги президента Франции, а значит, его история будет насыщена.

По словам одного из сценаристов, сериал начнется с первой встречи пары. Макрон впервые встретила своего нынешнего мужа, когда была учительницей в его школе. Заявленная цель сериала - показать романтическую сторону жизни первой леди.

Кажется, Макрон активно вливается в киноиндустрию, ведь недавно женщина была замечена на съемочной площадке популярного сериала "Эмили в Париже", где женщина должна сыграть саму себя.