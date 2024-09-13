Вилла "Сонечко". История векового дома во Львове, пережившего несколько войн, но не российскую ракету

Когда и для кого построили виллу "Сонечко"

На улице Мельника во Львове трудно было не заметить здание, отличавшееся нетипичными элементами в декоре, архитектурой, высокой крышей, деревом и солнышком на своих стенах. Именно это - вилла "Солнечная" или вилла "Сонечко", как ее многие называют.

Эта вилла была построена в 1905 году архитектором Августом Богохвальским по заказу директора Большого городского театра Людвика Геллера и его супруги.

Вилла "Солнышко" (фото: spadshchyna.lviv.ua)

Людвик Геллер был уважаемой фигурой во Львове, особенно в культурных кругах. Он начинал свою карьеру с написания театральных рецензий, а затем стал одним из самых влиятельных деятелей в культурной среде Львова.

Геллер руководил театром графа Скарбека, который сейчас известен как Львовский национальный драматический театр им. М. Заньковецкой. А еще он основал Львовскую филармонию.

Впоследствии он стал директором Большого городского театра, ныне Львовская национальная опера и активно развивал культурную жизнь города. Его жена, Ирина Бохусс-Геллер, была известной оперной певицей.

Людвик Геллер (фото: Википедия)

Создатель семейного имения Геллера, архитектор Август Богохвальский, приехал во Львов еще в 1890 году и хотел стать одним из ведущих архитекторов города. За 5 лет он получил патент и открыл свою фирму, которая работала над разнообразными проектами в стилях модерна, историзма и народной архитектуры.

Вилла "Солнечная" стала для него уникальным проектом, исполненным в закопанском стиле, с элементами сецессии, что было не типичным для его работ. Закопанский стиль, вдохновленный традициями карпатской архитектуры, предполагал использование деревянных элементов, высоких крыш и декоративной резьбы.

Вилла "Сонечко" (фото: фото: spadshchyna.lviv.ua, "Твоє місто")

Однако при работе над виллой архитектор добавил нетипичные для этого стиля решения - декоративные элементы из бетона и дерева, символизирующие солнце. Конструкция виллы асимметрична, здесь можно увидеть красивую резную веранду, интересное обрамление окон, кованые элементы, деревянную лестничную. Вилла также имеет высокую крышу, покрытую черепицей, что придает ей сходство с карпатскими домами.

Весь район во Львове - особенный

Именно благодаря архитектурным особенностям и декоративным элементам с солярными знаками вилла и получила название "Солнечная" или "Сонечко". Всего такого типа домов на целый Львов - не больше десятка.

Место для застройки тоже выбирали не зря - когда-то эту территорию считали будто загородной благодаря спокойным улочкам. Кроме виллы на улице есть еще несколько достопримечательностей местного значения.

Например, бывшая бурса Общества взаимопомощи частных служащих, которая впоследствии в межвоенное время стал детсадом для детей участников польско-украинской войны 1918-1919 годов, а с начала 1960 года - обычный жилой дом.

А еще дом, построенный перед Первой мировой войной для нужд XI Городской естественных гимназий имени Снядецких - теперь это Львовская средняя общеобразовательная школа №17.

В советское время дом Геллера был разделен на отдельные квартиры. А в 2022 году у жителей возникла идея - превратить пространство полуподвального помещения в музыкальную галерею, чтобы сохранить память о Геллере. Над идеей начал работу Музей имени Саломеи Крушельницкой.

Российские ракеты убили людей и повредило около 200 домов

В результате российских ракетных обстрелов 4 сентября во Львове было повреждено около 188 домов, по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения и многие здания, имеющие историческую ценность и расположенные в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Одной из них является вилла "Сонечко".

Вилла "Солнышко" после ракетного обстрела (фото: spadshchyna.lviv.ua)

Больше всего пострадала крыша здания. Из-за ударной волны часть аутентичной черепицы была повреждена. На фасаде можно увидеть следы от обломков, конструкции окон и дверей деформированы, а остекление разбито.

Состояние черепицы (фото: Юрий Верхола)

Это здание стояло невредимо с 1905 года, во время польско-украинской войны, во время Первой мировой и во время немецко-советской войны. Однако в 2024 году в здание попала российская ракета.