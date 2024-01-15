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Виктория Бекхэм поделилась секретом создания четких линий в макияже (видео)

Виктория Бекхэм (Фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлия Любченко

Виктория Бекхэм уже делилась секретом своего ухода, а теперь показала, как она делает макияж.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Виктория Бекхэм раскрыла секрет четких линий в макияже

Виктория никогда не скрывала, что она очень тщательно за собой ухаживает и тратит на это немалые суммы денег. К тому же, она имеет свою линейку косметики, которой певица и пользуется.

Стоит отметить, что кожа Бекхэм находится в отличном состоянии, а все это благодаря правильному уходу и макияжу.

В этот раз 49-летняя модельер рассказала, как ей удается получить четкое и выточенное лицо, то есть, выделить скулы, сделать грамотный контуринг и визуально уменьшить объем лица.

Этим процессом жена футболиста поделилась в невероятно точном пошаговом макияже в видео.

Разумеется, Виктория использовала косметику от своего бренда Victoria Beckham Beauty за 35 фунтов стерлингов, модельер показала поклонникам свою собственную формулу макияжа.

Она начертила крестик на лбу, скулах, челюсти и носе с помощью контурного карандаша и использовала кисточку, чтобы растушевать ее, создав четкое основание.

"Мне нужен хороший контурный продукт, который ощущается как ручка, чтобы я могла просто рисовать и растушевывать, он так прост в использовании", - призналась Бекхэм.

"Это мой утренний распорядок. Я использую контуринг в цвете Sandstone, чтобы сделать контур вокруг носа, скул, лба, вокруг глаз и, наконец, нужно подчеркнуть четкую линию челюсти", - продолжает Виктория.

Таким образом, певица доказала женщинам, что грамотный макияж может действительно помочь подчеркнуть преимущества своей внешности и выглядеть натурально.

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КрасотаВиктория Бекхэм