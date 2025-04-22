Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения на фронте: трогательное видео

Так, шоумен поделился новостями об очередном шаге в процессе реабилитации. Артист рассказал, что после перенесенных операций и длительного периода в кресле колесном он начал заниматься восстановлением способности ходить.

Под наблюдением врача и с тростью Виктор зафиксировал момент, когда сделал первые самостоятельные шаги.

В заметке Розовый отметил, что в дальнейшем ситуация будет только улучшаться, а возвращение к полноценной походке - это лишь вопрос времени.

В то же время, по его словам, некоторые изменения в образе жизни останутся надолго: сейчас ему придется передвигаться с тростью и другими средствами поддержки.

"Словом, понемногу начинаю ходить: нелепо, с палочкой (с ней скорее всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, которые предотвращают подворачивание стопы), согнутый, как дед, но сам. А это значит, что дальнейшая полноценная ходьба - это вопрос времени и занятий! Так что все ок", - признался ветеран.

Как Розовый получил ранение на фронте

21 марта 2024 года Виктор Розовый получил серьезное осколочное ранение головы в Орловке, вблизи Авдеевки.

В тот день вместе с побратимами он услышал по рации предупреждение о вероятном продвижении российских сил в их сектор. Украинские военные занимали свои позиции, готовясь к возможной атаке. Однако до непосредственного столкновения дело не дошло - противник начал минометный обстрел.

Один из вражеских снарядов разорвался менее чем в метре от окопа, где находился Розовый. Осколок пробил его шлем, вызвав повреждение обоих полушарий мозга - правого полностью и частично левого. Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

"Не скажу, с какой мины я пошел спать с осколком в голове, потому что того не помню. Но могу точно сказать, что в тот день мне очень сильно повезло, что именно тогда к нам отправили друзей (которых я на тот момент еще не знал) из второй и третьей роты противотанкового батальона 3-й ОШБр", - поделился Виктор.