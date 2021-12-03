Віктор Павлік висловився про скандал з колишньою дружиною: "хочу, щоб всі помирилися"

Колишня дружина співака Віктора Павлика Лора Созаєва потрапила у скандал з його нинішньою дружиною Катериною Реп'яховою . Артист втрутився у розбірки жінок та розповів, що мріє аби вони помирилися.

Про це Павлік розповів у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Співак Віктор Павлік зізнався, про що мріє найбільше.

Він розповів, що постійно виникають якісь незрозумілості та сварки.

"І коли з нашого боку реально Катя на суд Божий, на всіх людей нічого поганого не робить, то якось так сталося, що Лариса висказалася не дуже красиво. І звичайно воно все вже набридло", - сказав артист.

Він додав, що хоче миру та спокою. Також він мріє, щоб всі помирились та дружили між собою.

"Взагалі в мене мрія, щоб ми всі помирилися, всі мирно жили між собою, дружили", - додав співак.

Віктор Павлік з дружиною Катериною Реп'яховою (instagram.com/viktorpavlik)

Також Катерина Репяхова найняла адвоката, щоб з'ясувати, хто намагається нашкодити її блогерській кар'єрі, і, тим часом підозрює колишню дружину Віктора Павліка – Ларису Созаєву

В Instagram Репяхова написала, що познайомилася зі слідчим, який вестиме її справу і зазначила, що "всі відповідатимуть, за свої незаконні вчинки".

Дружина Віктора Павліка найняла адвоката (скрін з Instagram)