ru
ua

Віктор Павлик показав зворушливе відео з померлим сином: воно пробирає до сліз

Автор: Людмила Жукова

Український співак Віктор Павлик сумує про смерть 21-річного сина

Український співак Віктор Павлік важко переживає втрату 21-річного сина Павла, який помер від онкологічного захворювання. Хлопець дуже важко хворів і боровся з раком, але сталося непоправне. Виконавець сумує і дуже переживає.

Популярні новини

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, яке складається з фотографій Павла. Ролик супроводжується піснею групи The Beatles "Yesterday", яку виконує Віктор Павлик.

"Здається, що вчора", - підписав ролик артист.

Зазначимо, що на кадрах можна побачити маленького Павла, потім його в юності, і в молодості.

Користувачі соцмережі відреагували на відео і написали, що на нього неможливо дивитися без сліз.

  • Нехай з Богом спочиває. Тримайтесь.
  • Вічная пам'ять, вашому сину!!
  • Сил Вам та мамі сіна. Співчуваю. Втрата найважча серед усіх втрат.
  • Нехай Бог потішить ваші серця!
  • Вічна пам'ять, а Вам терпіння і мужності.

Як ми раніше писали, син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві було всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта. Про смерть 21-річного Павла Павлика повідомила на своїй сторінці мама хлопця Лора Созаєва.

Прогноз погоди
► Під Запоріжжям над бандою моторошних шкуродерів люди влаштували самосуд (відео) ► Стріляли в спину, жінок били ногами: відео та фото найжорсткішої ночі в Білорусі
Читати всі новини