Віктор Павлик показав зворушливе відео з померлим сином: воно пробирає до сліз

Український співак Віктор Павлик сумує про смерть 21-річного сина
Український співак Віктор Павлік важко переживає втрату 21-річного сина Павла, який помер від онкологічного захворювання. Хлопець дуже важко хворів і боровся з раком, але сталося непоправне. Виконавець сумує і дуже переживає.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, яке складається з фотографій Павла. Ролик супроводжується піснею групи The Beatles "Yesterday", яку виконує Віктор Павлик.
"Здається, що вчора", - підписав ролик артист.
Зазначимо, що на кадрах можна побачити маленького Павла, потім його в юності, і в молодості.
Користувачі соцмережі відреагували на відео і написали, що на нього неможливо дивитися без сліз.
Як ми раніше писали, син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві було всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта. Про смерть 21-річного Павла Павлика повідомила на своїй сторінці мама хлопця Лора Созаєва.