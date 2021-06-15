RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Віктор Павлік відреагував на народження сина: він схожий на мене!

Автор: Людмила Жукова

55-річний Віктор Павлік 15 червня знову став батьком. Його 27-річна дружина Катерина народила йому сина, якого назвали Михайлом. Щасливий виконавець відреагував на народження дитини.

Він прокоментував його появу на світ у коментарі "Фактам".

За словами Віктора, емоції його просто переповнюють. Весь час перейм у Катерини він був з нею, і тільки коли вже почався сам процес пологів, він не витримав і чекав за дверима.

"Я був поруч з Катею, всю ніч не спали. Тільки під ранок трохи вдалося заснути. Емоції зашкалюють. З Катею і малюком все добре. Син дуже схожий на мене", - повідав артист.

Коли малюк з'явився на світ Віктор стояв за дверима палати, тобто практично поруч.

Віктор Павлік знову став батьком (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Нагадаємо, що 27-річна Катерина Репяхова стала четвертою дружиною 55-річного Віктора Павлика в травні 2020-го року. Дівчина працювала концертним директором артиста після знайомства з ним в листопаді 2015-го року.

У Павліка до народження Міші було троє дітей - двоє синів і дочка. Старший Павло помер у 2020 після двох років боротьби з раком кісток.

Як ми раніше писали, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла, як вперше дізналася про молоду коханку чоловіка Катерину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Виктор Павлик