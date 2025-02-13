Виктор Павлик отреагировал на диагноз сына: "Возможно, за мои грехи"

Украинский певец Виктор Павлик рассказал о своих ощущениях, когда впервые узнал о диагнозе своего младшего сына Михаила.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью в подкасте "За межами" в YouTube.
Отметим, что супруга Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, создала свой канал, чтобы поднять важную для нее тему. Таким образом она хочет поддержать всех родителей детей с особыми потребностями.
Так, на вопрос своей жены Павлик сказал, что он не помнит точно, когда он осознал, что его ребенок не такой, как все. В то же время он подчеркнул, что Михасик очень талантливый.
"Это Божий ребенок, Бог его очень любит. Михасик наш талантлив, Господь дал ему определенный талант, я во многом это все замечаю, поэтому шока у меня не было никогда", - подчеркнул артист.
В то же время он высказал мнение, что, возможно, проблемы с задержкой речи и развития у ребенка могут быть даны как наказание за "его грехи".
"Я прожил уже не малую жизнь, и, конечно, в моей жизни многое было совершено не так, за что нужно отвечать. Грехов много у меня есть по жизни. В молодых годах и далее. И где-то такие мысли проскакивали, что что-то я когда-то сделал не то. Оно может "отблагодарить" и через 10, и через 20, и через 30 лет. Возможно это и за какие-то мои грехи - есть такой момент, не исключается", - честно признался Павлик.
На видео этот момент можно посмотреть с 21:13.
Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова считаются родители не "нормотипичного" ребенка. Когда ребенку было около двух лет, они начали замечать, что он ведет себя не так, как остальные дети. Со временем стало понятно, что у Михаила задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает.
Супруга украинского артиста не боится делиться подробностями со своими подписчиками. Она рассказывает про все способы, как помочь ребенку.
Михаил ходит в садик, занимается нейрокоррекцией с элементами сенсорной интеграции, посещает занятия с педагогом-дефектологом, занимается плаванием, периодически проходит сеансы массажей. Также ребенок проходит реабилитацию с помощью коней - иппотерапию.
Екатерина Репяхова с сыном и мужем (фото: instagram.com/repyahovakate)