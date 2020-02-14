Віктор Янукович став "молодим батьком": що відомо про коханку

Віктор Янукович знову став батьком. Коханка колишнього президента України Любов Полєжай, яка проживає з ним в Росії, народила дитину. Як виявилось, це сталося приблизно півтора-два роки тому, але пара цю новину ретельно приховувала. Про це у своєму Telegram повідомила журналіст Соня Кошкіна. Малюка назвали Григорій.

"І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько.

Власне, вже більше півтора років - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби", - написала Кошкіна.

Зазначимо, що у втікача екс-президента України Януковича вже є два сини - Олександр і Віктор, але один з них нібито потонув на озері Байкал, коли його машина пішла під лід.

Любов Полєжай народила сина Януковича (фото з відкритих джерел)

Зазначимо, що Віктору Януковичу на сьогоднішній момент 69 років, його обраниці Любов Полєжай - 45 років. Вони проживають в курортному селищі в Сочі. Раніше, коли Янукович був одружений, Полежай працювала в його родині куховаркою. Саме з нею він втік у Росію у 2013 році.

Колишня дружина "легітимного" Людмила поїхала в окупований Крим, де проживає в шикарному особняку.