Угнали авто? Куда бежать и к кому обращаться: пошаговая инструкция

Сколько автоугонов фиксируют в Украине

В 2022 году количество автоугонов в Украине выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (относительно противодействия незаконного завладения транспортным средством).

Согласно данным Оpendatabot, это - самый большой всплеск, начиная с 2017 года. При этом в суд доходило только каждое пятое дело.

Наименьшее количество производств за последние десять лет было зарегистрировано накануне полномасштабного вторжения РФ - в 2021 году. Тогда было открыто 2894 дела (примерно 240 дел в месяц).

В начале 2023 года количество случаев угонов машин значительно сократилось. Например, за первые два месяца текущего года было зарегистрировано 310 новых производств - на 20% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.

Какие машины угоняют чаще всего

Злоумышленники имеют свои критерии относительно "любимых" машин - от стоимости и популярности автомобиля на вторичном рынке, до спроса и дефицита тех или иных запчастей на них.

В первые месяцы после начала полномасштабной войны вероятно начали угонять чаще для дальнейшей разборки. Ведь были нарушены логистические цепочки автодилеров - ряд запчастей стал дефицитным. Кроме того, на фоне роста курса доллара цены на машины и запчасти в гривне поднялись.

Эксперты авторынков отмечают, что чаще всего в Украине в последнее время воруют такие марки:

Toyota RAV4

Toyota Camry

Hyundai Solaris

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Kia Rio

Hyundai Creta

Kia Ceed

Kia Sorento

Lexus RX300

Машина исчезла? Что делать

Если вы не нашли свой автомобиль там, где оставили, необходимо, прежде всего, позвонить в полицию. Чем раньше вы уведомите правоохранителей о краже, тем больше шансов найти преступника и вернуть транспортное средство.

Во время звонка в полицию необходимо сообщить об обстоятельствах правонарушения, предоставить информацию о себе и указать все основные данные об автомобиле:

марку

модель

год выпуска

цвет

регистрационный номер

Следующий шаг - обязательно сообщить о сложившейся ситуации представителям своей страховой компании. Обычно время, в течение которого человек должен сообщить об угоне автомобиля, указанном в общих условиях страхования и может варьироваться от 24 часов до 7 дней.

Дальше нужно дождаться сотрудников полиции. Они проведут предварительный осмотр места происшествия, запишут все необходимые показания.

Скорее всего, вам потом придется посетить отделение полиции, написать и подать заявление о совершении преступления. К заявлению целесообразно добавить копию свидетельства о регистрации транспортного средства и последние фото/видео автомобиля.

При этом стоит не забыть взять у правоохранителей документ (справку), что подтвердит факт угона авто - он может понадобиться вашей страховой или для снятия угнанного автомобиля с учета.

В течение 24 часов с момента уведомления следователь обязан внести все предоставленные вами сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Именно с этого момента начинается досудебное расследование.

Помимо всего вышеперечисленного, можно также распространить информацию о совершенном преступлении в социальных сетях. В эпоху глобализации и цифровизации даже несколько репостов в ленте друзей могут помочь ускорить раскрытие преступления.