Угнали авто? Куда бежать и к кому обращаться: пошаговая инструкция

Угон машины - с одной стороны маловероятная, но с другой - вполне возможная ситуация. Конечно, такого и врагу не пожелаешь, но реальность в том, что водитель всегда должен быть на 100% готов к самым разным сценариям.
О ситуации с автоугонами в Украине, самые популярные машины среди воров и что делать, если вы не нашли свой автомобиль там, где оставили, читайте дальше в материале Styler.
В 2022 году количество автоугонов в Украине выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (относительно противодействия незаконного завладения транспортным средством).
Согласно данным Оpendatabot, это - самый большой всплеск, начиная с 2017 года. При этом в суд доходило только каждое пятое дело.
Наименьшее количество производств за последние десять лет было зарегистрировано накануне полномасштабного вторжения РФ - в 2021 году. Тогда было открыто 2894 дела (примерно 240 дел в месяц).
В начале 2023 года количество случаев угонов машин значительно сократилось. Например, за первые два месяца текущего года было зарегистрировано 310 новых производств - на 20% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.
Злоумышленники имеют свои критерии относительно "любимых" машин - от стоимости и популярности автомобиля на вторичном рынке, до спроса и дефицита тех или иных запчастей на них.
В первые месяцы после начала полномасштабной войны вероятно начали угонять чаще для дальнейшей разборки. Ведь были нарушены логистические цепочки автодилеров - ряд запчастей стал дефицитным. Кроме того, на фоне роста курса доллара цены на машины и запчасти в гривне поднялись.
Эксперты авторынков отмечают, что чаще всего в Украине в последнее время воруют такие марки:
Если вы не нашли свой автомобиль там, где оставили, необходимо, прежде всего, позвонить в полицию. Чем раньше вы уведомите правоохранителей о краже, тем больше шансов найти преступника и вернуть транспортное средство.
Во время звонка в полицию необходимо сообщить об обстоятельствах правонарушения, предоставить информацию о себе и указать все основные данные об автомобиле:
Следующий шаг - обязательно сообщить о сложившейся ситуации представителям своей страховой компании. Обычно время, в течение которого человек должен сообщить об угоне автомобиля, указанном в общих условиях страхования и может варьироваться от 24 часов до 7 дней.
Дальше нужно дождаться сотрудников полиции. Они проведут предварительный осмотр места происшествия, запишут все необходимые показания.
Скорее всего, вам потом придется посетить отделение полиции, написать и подать заявление о совершении преступления. К заявлению целесообразно добавить копию свидетельства о регистрации транспортного средства и последние фото/видео автомобиля.
При этом стоит не забыть взять у правоохранителей документ (справку), что подтвердит факт угона авто - он может понадобиться вашей страховой или для снятия угнанного автомобиля с учета.
В течение 24 часов с момента уведомления следователь обязан внести все предоставленные вами сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Именно с этого момента начинается досудебное расследование.
Помимо всего вышеперечисленного, можно также распространить информацию о совершенном преступлении в социальных сетях. В эпоху глобализации и цифровизации даже несколько репостов в ленте друзей могут помочь ускорить раскрытие преступления.
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