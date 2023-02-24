14 дней ехала к ребенку: украинка вернула дочь, которую незаконно вывезла фанатка РФ в Крым

Как похитили девочку

История похищения ребенка у родителей началась в октябре прошлого года. В это время мама восьмилетней Маргариты, которая живет в Винницкой области, обратилась в полицию.

33-летняя Вероника разведена с мужем, но они договорились, что дочь будет жить с папой в селе Красный Маяк Херсонской области. Там ребенок учился в специализированной школе.

33-летняя Вероника (скриншот)

Однако село с началом войны оккупировали российские войска. Поэтому семья не смогла уехать. Вывезти Маргариту в Россию захотела одна из жителей поселка. Женщина почему-то решила, что может без разрешения забрать ребенка, потому что поддерживает Россию.

"Маргарита подружилась с девочкой своего же возраста, мама которой работала на оккупационные власти, дети играли и Маргарита часто оставалась у этой женщины на ночлег. Когда отец пришел за ребенком, женщина ее не вернула, мотивируя тем, что ей будет безопаснее у этой женщины", - сказала начальница отдела коммуникаций ГУНП в Винницкой области Зарина Маевская.

Уехать на оккупированную территорию не смогла и мама девочки. Единственное, что смогла понять из-за некачественной связи, что Маргариту вывозит в оккупированный Крым какая-то женщина.

Тогда 33-летняя Вероника подала заявление в полицию. После этого восьмилетнего ребенка объявили в международный розыск.

Маргариту объявили в международный розыск (скриншот)

Как разыскали ребенка

Полицейские говорят, что через социальные сети они вышли на связь с воспитательницей Маргариты из специальной школы, где она училась. Женщина указала на двух женщин, причастных к похищению девочки, работавших в то время на оккупационные власти.

Поклонницу "русского мира" не пустили в Крым с чужим ребенком из-за отсутствия на девочку документов. Поэтому женщина оставила ребенка на вражеском блокпосту, а сама с родной дочерью скрылась.

Затем за девочкой приехала другая работница Бериславской оккупационной администрации и забрала ее к себе. Понимая, что ребенка без документов снова не выпустят, он вместе с российскими военными пришел к родным и, угрожая оружием, забрал свидетельство о рождении Маргариты.

"После деоккупации Херсонщины удалось пообщаться с воспитательницей, которая учила Маргариту в спецшколе. Женщина рассказала, с кем мог поехать ребенок, и благодаря волонтерам установили, что ребенок в то время находился в городе Феодосия", - рассказала Маевская.

Мама 14 дней ехала к ребенку

Женщина с помощью волонтеров 14 дней добиралась к ребенку. По словам мамы Маргариты, тогда ехало 14 женщин.

"Мы ехали в Польшу, потом оттуда в Беларусь, дальше в Россию. Прошли пять блокпостов, телефоны чистили, чтобы меньше было провокаций", - вспоминает женщина.

К счастью, Маргаритка теперь вместе с мамой, младшей сестрой и братом в Винницкой области. И благодаря волонтерам еще 14 незаконно увезенных детей вернули родителям в Украину.