Используете кресло вместо шкафа? Вот, как избавиться от этой привычки

Не стирать слишком много одежды за один раз

Хотя очень важно не перегружать стиральную машину, забрасывая в нее одну кучу одежды за другой, стирка небольшого количества вещей с определенными перерывами может помочь избежать беспорядка.

Самый лучший вариант - не начинать стирку, прежде чем предварительная загрузка не пройдет полный цикл. Это значит, что вы выстираете, высушите и непременно разложите по полочкам белье, прежде чем будете приниматься за следующую стирку.

Хотя это может показаться дольше, чем последовательная загрузка белья в стиральную машину, это может оказаться гораздо эффективнее и удобнее - ведь количество вещей, которые нужно разложить по местам, будет значительно меньше.

Так что вероятность того, что одежда будет накапливаться на стульях, также уменьшится.

Убирать вещи перед сном

Комната без беспорядка поможет лучше отдохнуть. Если вы будете ежедневно убирать накопившиеся вещи, это впоследствии поможет вам забыть о переполненном одеждой кресле.

В этом методе ключевое значение имеет ежедневная практика, поэтому обязательно найдите время, подходящее именно вам. Добавьте этот пункт в свою утреннюю рутину или до времени сна ваших детей.

Благодаря ежедневному вниманию к вещам привычка складывать одежду на стуле постепенно исчезнет.

Сделать отдельный крючок для вещей

Одним из самых больших преимуществ стула для хранения одежды является его площадь и открытая поверхность. Он обеспечивает быстрый доступ к вещам, за которыми мы обычно тянемся, но они часто смешиваются со стопками только что выстиранной одежды.

Хотя эффективная стирка и регулярная уборка стула для одежды могут быть полезными стратегиями, вам может потребоваться место, куда можно положить вещи, которые вы носите каждый день (пижаму, любимые леггинсы и т.д.).

Вместо того чтобы бороться с привычкой, можно попытаться сменить место. Крючок или несколько крючков, установленных на задней стенке двери ванной комнаты, в шкафу или просто в отдельной части спальни, обеспечат, чтобы эти вещи всегда были готовы и в порядке.

Вы также не сможете бесконечно складывать предметы один на другой, поэтому будете вынуждены выбирать самое необходимое.

Создать в шкафу отдельную секцию

Если у вас есть место в шкафу, создание отдельной секции для одежды на следующий день может быть столь же эффективной стратегией - вещи имеют место для хранения, не создавая беспорядок.

Добавьте несколько вешалок в небольшую часть шкафа, чтобы использовать без труда. Вы можете повесить вешалки в противоположном направлении, чтобы отделить секцию с уже надетой раньше одеждой или вещами, которые вы подготовили на другой день.

Впрочем, если вам подходит стул для одежды, его можно использовать и дальше. Но если вам необходимо это пространство для сидения, эти способы могут помочь избавиться от привычки складывать одежду на кресло.