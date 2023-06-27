Использование ИМТ для оценки ожирения бессмысленно: эксперт сделали заявление

Индекс массы тела (ИМТ) являлся основным показателем жировых отложений с проблемной историей. Этот показатель использовался в сочетании с другими показателями риска для здоровья, такими как генетика пациента, артериальное давление, уровень холестерина и другие метаболические факторы. И в Американской медицинской ассоциации существовали разработанные указания по использованию ИМТ.

Однако в новом отчете, который представили в Чикаго в 2023 году, члены совета ассоциации отметили, что ИМТ, примерно оценивающий жировые отложения человека на основе его веса и роста, не различает жировые отложения и безжировую массу тела. Более того, ИМТ не фиксирует, где на теле человека находится лишний жир.

А это имеет большое значение, потому что жир в верхней части тела увеличивает риск развития диабета 2 типа и ишемической болезни сердца в более значительной степени, чем жир в нижней части тела.

Ученые подчеркивают, что хотя ИМТ – дешевая и простая метрика для расчета, она не подходит для измерения телесного жира в нескольких группах, потому что не учитывает различия в относительной форме тела и составе людей разного пола, возраста, расы и этнической принадлежности.

В целом, использование индекса массы тела в медицинских исследованиях искажает понимание учеными и врачами риска заболеваний и смерти, связанных с ожирением.

Ассоциация приняла новую политику использования ИМТ: теперь ассоциация рекомендует, чтобы из-за ограничения показателя метрика использовалась в сочетании с "другими действительными показателями риска", включая, но не ограничивая измерениями висцерального жира (окружающего внутренние органы), относительной жировой массы (оценка телесного) жира с использованием отношения роста к талии) и окружности талии.

Генетические факторы, включая семейный анамнез диабета и сердечных заболеваний, а также метаболические факторы, такие как высокое кровяное давление и уровень сахара в крови натощак, являются дополнительными показателями, которые следует учитывать.